Primarie del Partito Democratico: in Puglia aperti 365 seggi

FOGGIA, 22/02/2023 – (ansa) Oltre 1.800 volontari impegnati nel fine settimana per allestire e tenere aperti i 365 seggi diffusi sul tutto il territorio regionale e organizzati in 236 sedi.

Sono i numeri dell’organizzazione pugliese delle primarie che si svolgeranno domenica prossima 26 febbraio in Puglia così come nel resto d’Italia per la scelta del segretario nazionale del Pd tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Le urne saranno aperte dalle 8.00 del mattino fino alle 20.00 e potranno votare anche i non iscritti al partito che si sentono elettori del Pd e che dovranno sottoscrivere in tal senso una dichiarazione versando un contributo di 2 euro. I dettagli sull’organizzazione sono stati illustrati oggi dal segretario in pectore del Pd pugliese, Domenico De Santis e da Cosimo Tarantino, presidente della commissione regionale per il congresso in Puglia.

“Abbiamo aspettative alta sulla partecipazione – ha detto De Santis – abbiamo 1.825 volontari in Puglia, speriamo di potere raggiungere un risultato importante. Ci aspettiamo tra i 65mila e gli 80mila elettori, ma soprattutto speriamo che possano essere di più e l’invito è a tutti i cittadini pugliesi a venire nelle nostre sedi, votare e scegliere il segretario del Partito Democratico in Italia.

Siamo l’unico partito che sceglie il proprio capo attraverso un voto popolare. Se volete cambiare il Pd, se volete cambiare la politica venite e decidete”.

De Santis ha sottolineato che nella fase dei voti nei circoli in Puglia ha votato quasi l’11% dei tesserati a livello nazionale. “Speriamo domenica in una grande affluenza perchè – ha aggiunto – a livello politico in Puglia vogliamo essere non solo l’ago della bilancia, ma anche la regione che pesa di più”. I dettagli per individuare la sede in cui votare domenica prossima sono sul sito del Pd Puglia. ansa.it