Progetti industriali nell’area ex Enichem: richiesta di Consiglio comunale urgente

che questi interventi siano stati sottoposti ad alcuna valutazione di sostenibilità ambientale. Ed è per questo motivo che in data odierna noi Consiglieri Comunali di Minoranza abbiamo inviato una pec al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e, per conoscenza, al Sindaco e al Prefetto, chiedendo, come scritto nella missiva: “che venga convocato un Consiglio Comunale straordinario e monotematico sul tema degli investimenti industriali che si stanno realizzando e/o che si intendono realizzare nell’area ZES – ex Enichem, e per formulare in maniera partecipata e propositiva gli indirizzi da dare all’Amministrazione”.