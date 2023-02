Rotonda della villa di Foggia, le balaustre danneggiate saranno rifatte

StatoQuotidiano, 22 febbario 2023. Le balaustre della rotonda in villa comunale, struttura sotto vincolo architettonico, saranno rifatte. Il Comune di Foggia ha approvato la determina per l’intervento manutentivo e individuato l’architetto che se ne occuperà. Com’è noto, sono state danneggiate e vandalizzate da ignoti nei mesi scorsi, oggi la community “Foggia attiva” ricordava sulla pagina facebook lo stato attuale della rotonda:

“Da almeno cinque mesi, la balaustra della rotonda nella villa comunale di Foggia è ridotta in frantumi. Le scalinate sono state transennate per impedire l’accesso allo storico palco in muratura. Il nastro segnaletico della Polizia Locale imbraca ormai alla meno peggio la struttura. Gli elementi architettonici venuti giù sono abbandonati lì da settembre, da un lato un’intera porzione del parapetto, dall’altro alcune colonnine”.

Dal 17 febbraio scorso la determina dell’ufficio Lavori Pubblici all’albo pretorio è la seguente: “Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione) per il ripristino delle balaustre sulla rotonda della villa comunale”.

Il progetto è mirato alla risoluzione della problematica “tramite una figura in possesso dei requisiti e della competenza tecnico professionale richiesta”, cioè l’architetto Giovanni Basanisi. Oltre che intervenire sulla rotonda della villa comunale, realizzerà anche un bagno per disabili, più opere accessorie, a Palazzo di città, anche questa struttura sottoposta a vincolo di tutela dei beni culturali. La spesa è poco più di 30mila euro.