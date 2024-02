BARI – Dichiarazione del consigliere regionale Fabiano Amati.

“Sono felice per l’assoluzione di Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di sistema portuale: da un punto di visto tecnico l’accusa era inverosimile, oltre che insussistente, come ha accertato il GUP.

Sono però molto triste per Brindisi, poiché come conseguenza di questa vicenda c’è la perdita di un finanziamento vitale per la ristrutturazione del terminal di Costa Morena ovest.

Sono stati buttati al vento 15 milioni di euro, all’interno di un’ipotesi d’inquisitio generalis, suscitata o adiuvata dal rumore incompetente dei soliti no-a-tutto.

Chi paga per tutto questo? Mi piacerebbe chiedere agli stessi no-a-tutto, che peraltro hanno per metodo l’invocazione dell’ufficio del Pubblico ministero come iniziativa politica, quando tutte quelle perseguite sono risultate inconsistenti.

Ma poi arriva per fortuna il Giudice, respinge la tesi del Pubblico ministero e la vicenda si chiude con l’assoluzione degli imputati.

Tutto bene? Sì, per le persone coinvolte, ma per Brindisi la solita condanna all’irrilevanza, perché ciò che perde non lo può recuperare”.