Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato dichiarato colpevole di aggressione sessuale nei confronti di una donna all’interno di una discoteca a Barcellona. Il tribunale di Barcellona, composto da una giuria di tre giudici, ha emesso una condanna di quattro anni e sei mesi nei confronti dell’atleta di 40 anni. Durante il processo, che si è svolto nel corso di tre giorni questo mese, Alves ha costantemente respinto tutte le accuse mosse nei suoi confronti. La sentenza, tuttavia, è soggetta a possibilità di appello.

Secondo quanto stabilito dai giudici, l’aggressione sessuale si è verificata nelle prime ore del 31 dicembre 2022, quando la donna ha riferito di essere stata violentata nel bagno di un esclusivo locale notturno a Barcellona.

Le richieste dei pubblici ministeri prevedevano una condanna a nove anni di carcere per Alves, mentre gli avvocati della vittima puntavano a una pena di 12 anni. Dall’altra parte, la difesa dell’atleta ha cercato l’assoluzione o, in alternativa, una condanna con una pena di un anno accompagnata da un risarcimento di 50.000 euro per la parte lesa.

Attualmente in detenzione dal 20 gennaio 2023, le richieste di cauzione presentate da Alves sono state respinte dal tribunale, che ha valutato il rischio di fuga. È importante notare che il Brasile, in conformità con la sua politica, non procede con l’estradizione dei propri cittadini condannati all’estero.

