MANFREDONIA (FOGGIA) – La Notte Colorata del Carnevale di Manfredonia ha accolto con entusiasmo il carro di Ze’ Peppe, divenuto il contadino eroe degli agricoltori, simbolo della lotta per la valorizzazione delle tradizioni agricole e culinarie del territorio.

Ze’ Peppe seduto a tavola tra giganteschi bruchi e coccinelle, accanto a enormi fiaschi contrassegnati dalla scritta “glifosato”, ha rappresentato in modo eloquente la battaglia contro il rischio di perdita delle nostre radici agricole.

Un’immagine che ha colpito profondamente, trasmettendo un messaggio chiaro e potente.

Il successo dell’iniziativa è stato evidente non solo nell’accoglienza entusiastica del pubblico, ma anche nei piccoli dettagli che hanno reso questa esperienza importante.

Come testimoniato da una scena esemplare, in cui una bambina vestita da principessa, vedendo passare il carro di Ze’ Peppe, ha esclamato alla mamma con innocente saggezza: “Ma la farina di grillo non si mangia!”.

Una reazione che riflette la portata del messaggio trasmesso e l’impatto positivo che ha avuto su tante persone invitandole a riflettere su quanto sta accadendo.

L’Associazione Io Sono Partita Iva, promotrice dell’evento, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, ribadendo il proprio impegno costante per il bene di Manfredonia e per la tutela degli interessi degli agricoltori.

Lo sforzo congiunto per un futuro più giusto e sostenibile è la chiave per creare una comunità più forte e solidale.