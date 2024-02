Dell’Erba eletto Coordinatore Provinciale di Forza Italia. Rotice: “Il profilo giusto in questa fase storica” - https://www.statoquotidiano.it/22/01/2024/dellerba-eletto-coordinatore-provinciale-di-forza-italia-rotice-il-profilo-giusto-in-questa-fase-storica/1066328/

Paolo Dell’Erba, coordinatore provinciale di Forza Italia di Foggia è intervenuto sulla decisione del partito di non sostenere Rotice a Sindaco di Manfredonia.

“All’interno di un partito ci sono ruoli e regole da rispettare, comportamento che mi ha sempre contraddistinto da quando faccio politica, anche se qualcuno in passato ha cercato di evidenziare il contrario.

Sulla decisione di non sostenere la candidatura di Rotice a Sindaco di Manfredonia ho sempre proposto l’opportunità di tenere aperto un dialogo.

Se questa cosa non è stata possibile allora rispetterò le decisioni dei vertici del partito a livello regionale. A Rotice mi lega un rapporto di grande amicizia che non sarà mai messa in discussione, soprattutto da scelte politiche che oggi ci portano su binari elettotali differenti”.