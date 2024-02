Lucera. Si sente sempre più spesso parlare di transizione ecologica di politiche green e di fonti rinnovabili, un cavallo di battaglia espresso dai due governi Conte, ma talvolta i concetti di ecologismo e di tutela dell’ambiente non sempre si attagliano con il concetto di estetica e di salvaguardia del paesaggio, si vedano le numerose torri eoliche che popolano il comprensorio dei Monti Dauni, spesso oggetto anche di feroci critiche da parte di un cultore del bello come Vittorio Sgarbi.

Ma nella piana del Subappennino dauno c’è un comune che ha fatto del green la propria bandiera: si tratta di Roseto Valfortore la cui comunità energetica ha spento la prima candelina lo scorso gennaio.



Ai microfoni di Stato Quotidiano la sindaca Lucilla Parisi, spiega come non sempre le eolico possa trasformarsi in un fenomeno economico da contrastare.

“Comprendo il malcontento dei colleghi sindaci che si sono uniti nel contrastare il sopraggiungere di un nuovo parco eolico”, spiega.

Il Comune di Carlantino risulta essere infatti ancora una terra vergine da questo punto di vista.

Per la Parisi il no secco del primo cittadino di Carlantino si lega infatti ad un impatto ambientale che si possa rivelare fortemente brutale e lesivo per progetti di sostenibilità turistica.

“Il comune di Roseto ormai da quasi 24 anni è uno dei territori che più è stato invaso dai tralicci dell’eolico – dichiara- ma la comunità rosetana ha tratto anche dei benefici, seppur minimi. Ci siamo abituati.



Abbiamo cercato di dare anche un altro tipo di risvolto a questi parchi, facendo didattica sulla sostenibilità ambientale portando le scolaresche a comprendere gli obiettivi degli impianti. Abbiamo anche un osservatorio di ecologia appenninica”, prosegue.

Nel borgo dauno superato l’iniziale scetticismo:

“I cittadini erano all’inizio alquanto scettici, oggi la situazione è decisamente cambiata. Qualcuno chiama in Comune per sapere e chiedere se vi sono società interessate ad investire sui propri suoli. I nostri terreni hanno poca resa, pertanto i proprietari cercano di sfruttare al meglio la possibilità di poter impiantare torri eoliche. Quanto a Celenza, credo che sia al momento l’unico comune a non essere toccato dai tralicci, pertanto comprendo il rammarico del collega”, ha continuato la Sindaca, ricordando quanto fosse importante per l’ente amministrato avviare quel processo di riconversione posto in essere con la nascita della Comunità Energetica di Roseto.

“Per quanto ci riguarda ci siamo spesi tantissimo su questo fronte, vorremmo spingere con il repowering, ma la normativa non è chiara e l’ente comunale si trova tra l’incudine e il martello, vista anche la posizione della regione Puglia. Stiamo lavorando alacremente e anche con buoni risultati con le due società che hanno curato il progetto energetico. Stiamo preparando il secondo impianto che sarà ospitato in zona Villaggio Primavera, potremmo allargarci anche oltre, ma ci vorrebbero cabine energetiche più grandi”.

E, circa l’opinione di cittadini o di altri amministratori su di un progetto ambizioso la sindaca ribatte così: “Sarà il tempo a determinare se quelle scelte sono state positive o fuori luogo. Sulla sostenibilità ambientale ad oggi Roseto ha dimostrato di essere all’altezza della situazione”, conclude.