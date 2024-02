FOGGIA – Due incidenti stradali si sono verificati questo pomeriggio a Foggia.

Il primo è avvenuto in via Gioberti dove una donna a bordo di un monopattino è stata investita da un’auto che percorreva la stessa via.

Di lei, non si conoscono le condizioni.

Il secondo incidente si è verificato in viale Ofanto dove una donna è stata investita mentre attraversava la carreggiata.

Trasportata in pronto soccorso in codice arancione. Su entrambi i luoghi degli incidenti sono arrivati la Polizia Locale e le ambulanze del 118.

Lo riporta Voce di Foggia.