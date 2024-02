FOGGIA – Nasce dal danneggiamento del finestrino dell’auto di un ex assessore comunale l’inchiesta a carico di 11 persone – ex amministratori comunali, dipendenti del municipio, privati cittadini – accusati a vario titolo di 15 capi d’imputazione: tentata estorsione per ottenere l’assegnazione di alloggi popolari;

induzione indebita a dare/ottenere 1500 euro per avere una casa; tentata induzione indebita per un posto di lavoro in Comune; minacce, danneggiamento;

traffico di influenze illecite; abuso; falso e occupazione di alloggi.

I pm Roberta Bray e Enrico Infante hanno chiesto il rinvio a giudizio degli 11 imputati, tra cui l’ex sindaco Franco Landella e l’ex assessore Antonio Bove, che compariranno l’8 marzo davanti al gup Marialuisa Bencivenga per l’udienza preliminare: si dichiarano innocenti.

I fatti contestati vanno da giugno 2019 a febbraio 2020; i pm chiusero le indagini a luglio 2022, nel novembre 2023 seguì la richiesta di rinvio a giudizio.

Individuati come parti offese e che quindi potranno costituirsi parte civile Comune, Arca Capitanata, Bove (è sia imputato sia parte offesa), 2 privati.

Fu da questa indagine sulla presunta assegnazione illecita di case popolari che poi si sviluppò l’inchiesta su presunte tangenti al Comune che tra aprile e maggio 2021 portò all’arresto di 5 persone, compresi l’allora sindaco Landella e l’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino, vicenda per la quale è in corso da marzo 2023 (ieri udienza rinviata per l’imposssibilità di un imputato a prendervi parte, ndr) il processo a 14 imputati accusati a vario titolo di tentata concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato.