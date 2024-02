"Indagine di mercato per uno stabile da adibire a nuova sede della Caserma dei Carabinieri di Manfredonia"

Manfredonia. La Prefettura di Manfredonia, in risposta alle direttive dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Interno-Dipartimento della P.S., ha avviato una complessa serie di procedimenti per individuare uno stabile idoneo a ospitare la nuova sede della Caserma dei Carabinieri di Manfredonia, inclusi quattro alloggi di servizio.

L’attuale presidio è coinvolto in una procedura di sfratto esecutivo, mentre il Comune ha avviato le procedure per la costruzione di una nuova Caserma.

Obiettivi dell’Indagine di Mercato. L’obiettivo principale di questa indagine di mercato è verificare la possibilità di reperire, nel territorio del comune di Manfredonia, uno stabile adeguato per la nuova sede della Caserma dei Carabinieri e gli alloggi di servizio. Tali immobili, destinati ad essere disponibili in tempi brevi, devono soddisfare requisiti specifici per essere considerati idonei.

Requisiti Immobiliari. Gli immobili considerati dovranno rispondere a criteri logistici, strutturali e funzionali stabiliti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, come dettagliato nell’unità “Scheda quadro esigenziale”. Allo stesso tempo, devono essere conformi alla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e certificazione energetica.

Documentazione Necessaria per la Locazione. Per la sottoscrizione dei contratti di locazione, inclusi quelli temporanei, è richiesta la presentazione di una documentazione completa. La proprietà deve fornire una dichiarazione asseverata da un tecnico regolarmente iscritto all’albo professionale, attestante la conformità dell’immobile alle normative vigenti in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, e regolare situazione urbanistica ed edilizia. Inoltre, è richiesto un certificato di prevenzione incendi, se applicabile.

L’indagine di mercato rappresenta un passo fondamentale nel processo di individuazione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri di Manfredonia.

La collaborazione tra la Prefettura, l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Interno è essenziale per garantire che gli immobili selezionati rispondano a criteri elevati di sicurezza, funzionalità e conformità normativa. La tempestiva presentazione della documentazione richiesta sarà cruciale per il successo dei procedimenti e la futura operatività della Caserma.