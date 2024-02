L’origine del Santuario di Santa Maria di Pulsano

Non ci sono alcune notizie sulla consistenza demografica dei primi secoli sulla città di Monte Sant’Angelo, ma se appena sei secoli dopo il Mille, la popolazione risulta tra i due e i tre mila abitanti, non si può credere che. prima del Mille, Monte Sant’Angelo, avesse un popolazione superiore ai Mille abitanti.

Il numero considerevole delle chiese che vengono sorgendo si spiega solo se si tiene presente il particolare clima mistico di tutto il Medio-evo, clima che su Monte Sant’Angelo si fece sentire in modo particolare per la presenza del Santuario di San Michele Arcangelo.

L’origine del Santuario di Pulsano è di poco posteriore a quello di San Michele, ma esso raggiunge la sua maggiore importanza nel XII secolo, con San Giovanni da Matera, il quale fondò un nuovo ordine benedettino, quello dei Pulsanensi, che in un breve periodo di tempo, estese le sue diramazioni, oltre che in Capitanata a Roma; Piacenza, Firenze, Lucca, Pisa ed altre 40 abbazie in varie parti d’Italia, e divenne così importante che la Badia di Pulsano fu onorata della visita di papa Alessandro III, nel 1177, quando lo stesso Pontefice procedette alla cononizzazione del suo fondatore, e consacrò l’altare bizantino, sotto cui furono deposte le spoglie.

In breve tempo ci fu la decadenza e alla fine del XIV secolo, la congregazione dei Pulsanensi si estinse, dopo circa duecento anni di grande rilevanza spirituale e culturale

Monte Sant’Angelo 22 febbraio 2024

Michele Piemontese