LUCERA (FOGGIA) – L’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di Lucera con il Comune di Lucera, la partnership del Club per l’UNESCO “Federico II” di Lucera, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, indice la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città di Lucera” edizione 2024, con l’intento di:

•incentivare, attraverso la conoscenza della figura e delle opere del grande drammaturgo e poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel campo delle Lettere, della Poesia, del Teatro e delle Arti visive;

•rinvigorire l’appellativo di “città d’arte e di cultura” della Città che vanta un glorioso passato storico e culturale, nella convinzione che non vi è progresso senza presupposti culturali.

Il Premio è assegnato per concorso in 4 sezioni, espresse con testi in lingua italiana:

Sez. A – TEATRO testo inedito

Sez. B – PROSA testo inedito

Sez. C – POESIA liriche inedite

Sez. D – ARTI VISIVE foto personali inedite

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 MARZO 2024, salvo proroga.

Per info e dettagli visitare il sito:

https://premiobozzini1lucera.wordpress.com/

oppure:

https://www.facebook.com/mythos.lucera/

premiobozzini@gmail.com