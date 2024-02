Gallipoli Calcio comunica che la gara Manfredonia – Gallipoli, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie D / Girone H (calcio di inizio domenica 25 febbraio alle ore 14:30), per effetto della mancanza della certificazione per l’agibilità per il pubblico rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, sarà disputata a porte chiuse, come da comunicato ufficiale della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, inoltrato in data odierna.