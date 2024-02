MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’incrocio tra Via Prencipe, Viale Kennedy e Via Manfredonia, conosciuto come il “Bivio”, tra i principali snodi della viabilità della città.

“I lavori di riqualificazione riguarderanno gli incroci stradali di accesso al centro urbano, l’implementazione della pubblica illuminazione, l’arredo urbano e promuoveremo interventi legati all’accessibilità” – spiega il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.

“Un intervento importante con un grande obiettivo: sistemare, migliorare e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali esistenti oltre che a migliorare un’area di ingresso alla città e quindi di accoglienza per i turisti” – aggiunge d’Arienzo.

GLI INTERVENTI – “Gli interventi previsti mirano innanzitutto a mettere in sicurezza l’incrocio e i passaggi pedonali esistenti attraverso una diversa distribuzione planimetrica degli stessi.

Saranno realizzati nuovi passaggi pedonali del tipo a dosso rialzati utilizzando pavimentazione in masselli di cemento di colorazione diverse per la formazione delle zebrature, adeguatamente posati su sottofondazione in cls. In viale Kennedy è previsto la demolizione di parte del muretto esistente di contenimento del marciapiede, per la realizzazione di una scala di raccordo tra la strada e il marciapiede stesso posto ad una quota superiore nella fascia a verde di collegamento tra viale Kennedy e Via Manfredonia.

Ogni passaggio pedonale sarà provvisto di pali di illuminazione pubblica e di segnaletica verticale luminosa a luci lampeggianti alterate gialle, da posizionarsi a destra di ogni senso di marcia, in modo da segnalare adeguatamente la presenza del passaggio pedonale ai veicoli in transito.

La rotatoria e le isole spartitraffico presenti saranno demolite e rifatte secondo le dimensioni, la forma e le nuove disposizioni planimetriche di progetto. Le stesse saranno delimitate da cordonatura in pietra di Apricena e rifinite con pavimentazione in cubetti di porfido e la segnaletica verticale necessaria.

Inoltre la rotatoria centrale presenterà una vasca da realizzare con fondazione e muri in cls, all’interno della quale saranno piantumate specie arbustive come da progetto, oltre che il posizionamento di palo per pubblica illuminazione a quattro lampade” – si legge nel progetto esecutivo.