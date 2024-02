Cerignola. Nelle campagne di Cerignola, la notte scorsa è scoppiato un nuovo allarme per i residenti locali, che hanno subito l’ennesimo furto nelle loro terre. Un gruppo di malviventi ha rubato infatti un trattore agricolo, lasciando impotenti gli agricoltori della zona.

Il furto è avvenuto nella zona di Posta Uccello, ieri sera, intorno alle 20:30.

Non si tratta di un caso isolato, ma piuttosto parte di una preoccupante ondata di furti che sta colpendo le comunità agricole nella regione. La situazione ha raggiunto un punto critico, con molti residenti esasperati dalla mancanza di sicurezza.

Un agricoltore proveniente da Manfredonia, vittima del furto del trattore, ha voluto condividere la propria testimonianza, sottolineando la frustrazione che la comunità agricola sta vivendo. “Non se ne può più di subire furti nelle campagne. Siamo stanchi”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

Il furto di un trattore agricolo rappresenta non solo un danno economico per gli agricoltori, ma anche un colpo diretto alla loro capacità di lavorare e produrre. Questi mezzi sono fondamentali per molte attività agricole, e la loro mancanza può compromettere seriamente la produzione e la sostenibilità delle aziende agricole.

La redazione di Stato Quotidiano ha prontamente seguito la vicenda, riportando la notizia e dando voce agli agricoltori colpiti.

Le autorità locali sono chiamate a prendere provvedimenti immediati per contrastare questa ondata di furti nelle campagne. Incrementare la presenza di forze dell’ordine, implementare sistemi di sorveglianza e promuovere la partecipazione attiva della comunità sono passi fondamentali per ripristinare la sicurezza nelle aree rurali.

Gli agricoltori chiedono un impegno concreto da parte delle istituzioni e invocano soluzioni a lungo termine per affrontare il problema alla radice. La sicurezza delle campagne non può essere trascurata, considerando il ruolo cruciale che svolgono nell’economia e nella produzione alimentare.