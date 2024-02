SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Dalle prime ore dell’alba è in corso nella nostra Città un’operazione della locale tenenza della Guardia di Finanza, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei furti, tra cui alcuni a carico del patrimonio pubblico.

Non sono state date informazioni ulteriori ma questo basta per complimentarmi con gli uomini delle Fiamme Gialle e per il loro continuo lavoro a tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto del malaffare.

Siamo un territorio presidiato dallo Stato e possiamo confidare nella tutela delle forze dell’ordine.

San Nicandro ha bisogno di crescere e anche l’attività della Procura e della polizia giudiziaria è un sostegno concreto alla nostra speranza”.

Lo riporta il Sindaco Matteo Vocale.