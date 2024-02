LECCE – Un uomo di 41 anni nato in provincia di Lecce è stato denunciato da alcune famiglie di ospiti di una struttura per semi-autosufficienti per aver abusato fisicamente dei loro anziani parenti.

Le accusa arrivano a seguito di svariati episodi che nel tempo hanno nutrito sospetti importanti sulla condotta dell’uomo.

Al momento non sono noti ulteriori imputati o complici dell’uomo, che dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamento.

Dai controlli dell’amministrazione è emersa anche l’assenza di un diploma da OSS valido: in particolare l’uomo aveva autoprodotto al PC un diploma prendendo spunto da internet.