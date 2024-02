FOGGIA – Ufficiali le dimissioni di Zdenek Zeman da allenatore del Pescara, il boemo si era sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico alla clinica Pierangeli, nonostante sia perfettamente riuscito, l’ex Roma e Cagliari non ha ricevuto l’idoneità per continuare l’attività in panchina.

“Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto” le sue prime parole, al suo posto il suo vice Giovanni Bucaro

Zdenek Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara, lo rende noto lo stesso club abbruzzese attraverso una nota ufficiale sul proprio sito: “Con il saluto ai ragazzi e dopo aver formalizzato le proprie dimissioni, l’allenatore Zdenek Zeman lascia la guida tecnica della prima squadra biancazzurra”.

Un vero e proprio passaggio di consegne in quanto, secondo quanto si legge, la dirigenza ha deciso di affidarsi per il resto della stagione al suo vice, Giovanni Bucaro, palermitano di 54 anni già giocatore del boemo al tempo del Foggia dei miracoli, che debutterà sabato 24 febbraio nel match casalingo con la Lucchese allo stadio Adriatico alle ore 16.15, coadiuvato dall’allenatore in seconda Diego Labricciosa.

Le prime parole di Zeman

All’interno del comunicato, il Pescara comunica anche le prime parole, post dimissioni, dello stesso Zeman, che questa matina ha ufficialmente salutato la squadra: “Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta.

Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente.

Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo.

Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene.

Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti”

“Un grande abbraccio mister”

Il Pescara, dopo aver ufficializzato il cambio in panchina sul proprio sito ufficiale, ringrazia mister Zeman attraverso i canali social del club: “Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister”.