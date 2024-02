PALERMO – L’ipotesi di una vera e propria setta dietro la strage familiare di Altavilla Milicia, nel Palermitano, non sarebbe più solo un sospetto degli inquirenti.

Dietro Giovanni Barreca e i suoi due complici, la coppia composta da Massimo Carandente e Sabrina Fina, vi sarebbe un gruppo di fanatici religiosi più ampio.

Almeno una decina, secondo quanto confermato da fonti informate a Fanpage.it. Una serie di contatti trovati nel cellulare dei tre attualmente agli arresti, persone che conoscevano la condizione del nucleo familiare preso di mira.

Gli inquirenti hanno nomi e cognomi degli adepti, persone che si riunivano in preghiera con Carandente e la sua compagna, Sabrina Fina.

I due, stando a quanto reso noto finora, vivevano di espedienti e poco prima della strage familiare si erano trasferiti a casa di Barreca, dove avevano vitto e alloggio gratuito.

Il “gruppo religioso”, avrebbe secondo il gip di Termini Imerese una “connotazione criminale più ampia”.

La coppia era nota agli adepti come “fratelli di Dio” e aveva palesato ai “fedeli” la situazione di Barreca e della sua famiglia.

Secondo chi indaga, insomma, almeno 10 persone avrebbero saputo che nella villetta di Altavilla Milicia si svolgevano esorcismi e riti di liberazione dagli spiriti.

È ora da chiarire cosa gli adepti della congrega sapessero di preciso.

Non è infatti chiaro se i “fedeli” dei “fratelli di Dio” si siano limitati a pregare per la “salvezza della famiglia Barreca” o se fossero del tutto a conoscenza delle torture che poi hanno portato alla morte di Antonella Salamone e dei suoi due figli di 16 e 5 anni.

Non è chiaro neppure se gli adepti sapessero che, la sera dell’omicidio dei tre, si sarebbe tenuto un esorcismo.

Nessun membro del gruppo è ancora stato sentito dagli inquirenti che aspettano di poter analizzare tutto il materiale contenuto nei cellulari e nei dispositivi elettronici degli indagati.

A citare per prima gli altri “fratelli di fede”, sarebbe stata la primogenita dei Barreca, la 17enne arrestata per aver partecipato alle sevizie dei familiari.

Come il padre e i suoi complici, la giovane in carcere per omicidio aggravato e soppressione di cadavere.

Agli inquirenti, la 17enne aveva raccontato che Massimo Carandente e Sabrina Fina avevano detto a Barreca e all’adolescente che domenica avrebbero dovuto “raggiungerli nella loro chiesa” per “testimoniare”.

Una chiesa che secondo l’adolescente si troverebbe a Termini Imerese.

La 17enne si sarebbe inoltre spacciata per suo fratello per giorni, inviando agli amici messaggi dal suo cellulare.

La ragazza manteneva i contatti con i ragazzini che suo fratello di 16 anni frequentava abitualmente e ostentava una sorta di “normalità” per allontanare i sospetti da quello che stava accadendo nella casa.