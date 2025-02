Papa Francesco ha avuto una crisi respiratoria, il Vaticano: “Condizioni critiche, prognosi riservata”

Le condizioni di Papa Francesco continuano “ad essere critiche” secondo quanto riporta il bollettino medico serale della sala stampa vaticana. Bergoglio non è quindi fuori pericolo. Questa mattina il Papa ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo ed è stata richiesta l’applicazione dell’ossigeno ad alti flussi.

Dagli esami del sangue odierni risulta inoltre una piastrinopenia, associata a un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Bergoglio continua però ad essere vigile ed ha trascorso la giornata il poltrona, anche se più sofferente rispetto alla giornata di ieri, fa sapere il Vaticano. Al momento la sua prognosi è riservata. Bergoglio risulta ricoverato da venerdì scorso presso l’ospedale Gemelli di Roma per una bronchite poi tramutata in polmonite bilaterale. Nella giornata di ieri il bollettino medico aveva definito le sue condizioni di salute in lieve miglioramento ma i medici avevano sottolineato in una conferenza stampa al Gemelli la persistente situazione di pericolo per il Santo Padre.

Ieri in conferenza stampa il direttore del dipartimento medico chirurgico del Policlinico e responsabile dell’equipe del Gemelli, Sergio Alfieri, aveva detto che era ancora presto per parlare di dimissioni dall’ospedale capitolino e che Bergoglio ha chiesto all’equipe medica di dire tutta la verità sulle sue condizioni di salute ai fedeli, rassicurando di fatto sulla precisione dei bollettini medici trasmessi alla stampa. I medici avevano riferito anche che il Papa “stava rispondendo alle terapie”, potenziate più volte per permettere al Pontefice di riprendersi.

