A Putignano oltre 100mila presenze per il Carnevale del 'Paradosso'

Si è chiusa ieri sera la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, dedicata al ‘Paradosso’, che ha registrato complessivamente oltre 100mila presenze.

Protagonisti dell’ultima delle quattro sfilate, i sette giganti di cartapesta in concorso, ciascuno dedicato a una diversa dimensione del paradosso contemporaneo, insieme a due carri fuori concorso.

L’associazione ‘Carta&Colore’ di Paolo e Vito Mastrangelo è il gruppo vincitore con il carro allegorico ‘L’ultima Corrida’, che “ha denunciato il paradosso di un animalismo contemporaneo – si legge in una nota – che accetta ancora riti in cui creature innocenti vengono sacrificate per il puro spettacolo e il divertimento popolare: in un vero e proprio ribaltamento, essenza del Carnevale, l’opera diviene un grido contro l’ipocrisia in difesa di chi non ha voce”.

A valutare le opere una giuria di 35 professionisti e artisti presieduta da Edoardo Tresoldi, noto per le sue grandi installazioni in rete metallica.

il Carnevale di Putignano 2026 ha proposto complessivamente oltre 100 eventi. Nelle quattro giornate principali, il circuito ha accolto residenti e turisti provenienti da tutta Italia. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la segretaria nazionale Pd Elly Schlein, il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete e il presidente Lnd Puglia Vito Tisci, che hanno sancito la nuova partnership con la Città di Putignano in vista del Trofeo delle Regioni. La manifestazione, tra le più lunghe e antiche d’Europa, è organizzata dalla Fondazione Carnevale di Putignano ed è promossa e sostenuta da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura-Direzione Spettacolo.

