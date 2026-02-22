Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

CALEMBOUR

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // A Putignano oltre 100mila presenze per il Carnevale del ‘Paradosso’

PUTIGNANO 100MILA A Putignano oltre 100mila presenze per il Carnevale del ‘Paradosso’

Protagonisti dell'ultima delle quattro sfilate, i sette giganti di cartapesta in concorso, ciascuno dedicato a una diversa dimensione del paradosso contemporaneo

A Putignano oltre 100mila presenze per il Carnevale del 'Paradosso'

A Putignano oltre 100mila presenze per il Carnevale del 'Paradosso' - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Attualità // Bari //

Si è chiusa ieri sera la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, dedicata al ‘Paradosso’, che ha registrato complessivamente oltre 100mila presenze.

Protagonisti dell’ultima delle quattro sfilate, i sette giganti di cartapesta in concorso, ciascuno dedicato a una diversa dimensione del paradosso contemporaneo, insieme a due carri fuori concorso.

L’associazione ‘Carta&Colore’ di Paolo e Vito Mastrangelo è il gruppo vincitore con il carro allegorico ‘L’ultima Corrida’, che “ha denunciato il paradosso di un animalismo contemporaneo – si legge in una nota – che accetta ancora riti in cui creature innocenti vengono sacrificate per il puro spettacolo e il divertimento popolare: in un vero e proprio ribaltamento, essenza del Carnevale, l’opera diviene un grido contro l’ipocrisia in difesa di chi non ha voce”.

A valutare le opere una giuria di 35 professionisti e artisti presieduta da Edoardo Tresoldi, noto per le sue grandi installazioni in rete metallica.
il Carnevale di Putignano 2026 ha proposto complessivamente oltre 100 eventi. Nelle quattro giornate principali, il circuito ha accolto residenti e turisti provenienti da tutta Italia. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la segretaria nazionale Pd Elly Schlein, il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete e il presidente Lnd Puglia Vito Tisci, che hanno sancito la nuova partnership con la Città di Putignano in vista del Trofeo delle Regioni. La manifestazione, tra le più lunghe e antiche d’Europa, è organizzata dalla Fondazione Carnevale di Putignano ed è promossa e sostenuta da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura-Direzione Spettacolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO