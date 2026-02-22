Si è spento questa mattina, domenica 22 febbraio 2026, all’età di 84 anni, Luigi Di Scioscio, indimenticato Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato. Si è spento nella sua casa, circondato dall’affetto dei familiari, lasciando un vuoto profondo in quanti lo hanno conosciuto e stimato, non solo come uomo in divisa, ma come punto di riferimento umano e morale per l’intera comunità.

Entrato in servizio il 16 novembre 1962, in anni complessi e delicati per il Paese, Di Scioscio ha dedicato oltre trent’anni della sua vita alla Polizia di Stato, prestando servizio con disciplina e senso del dovere fino al 30 aprile 1996, giorno del suo pensionamento. Un lungo percorso professionale che lo ha visto protagonista silenzioso di stagioni difficili, sempre animato da un profondo rispetto delle istituzioni e da una concezione alta del ruolo dello Stato.

Per generazioni di sanseveresi il suo nome è stato sinonimo di equilibrio, fermezza e disponibilità. Al Commissariato di Polizia, dove ha operato per gran parte della sua carriera, era conosciuto come un funzionario scrupoloso, attento, capace di coniugare rigore e umanità. Non amava i riflettori, ma il lavoro quotidiano, svolto con serietà e discrezione. La divisa, per lui, non era soltanto un’uniforme: rappresentava un impegno totale, una scelta di vita fondata su valori che non ha mai smesso di testimoniare.

Chi lo ha frequentato fuori dall’ambito professionale ricorda un uomo profondamente legato alla famiglia, marito affettuoso e padre presente. Sempre fedele ai principi della Patria, della Chiesa e della Famiglia, Luigi Di Scioscio ha incarnato un modello di coerenza e rettitudine che ha segnato la sua esistenza ben oltre la carriera.

Negli ultimi mesi, consapevole dell’importanza della memoria, aveva voluto consegnare ai suoi cari un’eredità speciale: il “Memoriale di un Poliziotto”, un diario realizzato in edizione a tiratura limitata, in cui ha raccolto ricordi, esperienze e aneddoti maturati in oltre tre decenni di servizio. Non un semplice racconto autobiografico, ma una testimonianza autentica di vita vissuta al servizio dello Stato, pensata come dono per i familiari e come traccia di un percorso umano e professionale intenso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione in città, dove in molti conservano il ricordo di un uomo integerrimo, sempre disponibile all’ascolto e al dialogo. Il suo esempio resta inciso nella memoria di chi ha condiviso con lui momenti di lavoro e di vita, e di quanti hanno trovato in lui una figura rassicurante e affidabile.

L’Editore Sales, il Direttore e l’intera Redazione esprimono profondo cordoglio e si stringono con affetto al dolore della moglie Luigia Prattichizzo e dei figli Ernesto, Rosario e Antonio per la perdita del loro caro Luigi.

La camera ardente è allestita presso la sua abitazione. I funerali si terranno lunedì 23 febbraio, presso la Chiesa Maria SS. della Libera, dove la comunità potrà rivolgergli l’ultimo saluto e rendere omaggio a una vita spesa con onore e dedizione al servizio delle istituzioni e della collettività. Fonte: La Gazzetta di San Severo.