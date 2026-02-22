Edizione n° 5985

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Aggredisce la madre durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi fugge: trovato morto Riccardo Merkuri

RICCARDO MERKURI Aggredisce la madre durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi fugge: trovato morto Riccardo Merkuri

La madre del giovane è attualmente ricoverata all’ospedale di Macerata. Ha riportato lesioni al volto e alla mandibola

Le ricerche del giovane, accusato di lesioni aggravate, sono scattate immediatamente. Merkuri si sarebbe allontanato a bordo di una Mercedes Classe A, lasciando però il cellulare in casa, poi sequestrato dai carabinieri. Per ore il ragazzo ha fatto perdere le proprie tracce

fonte leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Prima pagina //

Civitanova Marche (Macerata) – È stato ritrovato senza vita nelle acque del porto di Civitanova Marche il corpo di Riccardo Merkuri, il giovane di 20 anni originario di Pollenza che venerdì sera, 20 febbraio, aveva aggredito la madre al termine di una lite scoppiata durante la cena per il suo compleanno.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe colpito la donna con diversi pugni al volto al culmine di un acceso diverbio. Subito dopo si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, dirigendosi verso la costa.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona portuale avrebbero poi documentato il momento in cui il giovane si sarebbe lanciato in mare nei pressi dell’area dove è stata successivamente ritrovata la sua vettura.

Dalla giornata di sabato sono scattate le operazioni di ricerca coordinate dalle forze dell’ordine. Carabinieri, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera hanno perlustrato l’area portuale con l’ausilio di droni e sommozzatori. Le ricerche sono proseguite per tutta la mattinata di domenica fino al tragico epilogo: il corpo del ventenne è stato individuato intorno alle 11.30 nelle acque del porto.

La madre del giovane è attualmente ricoverata all’ospedale di Macerata. Ha riportato lesioni al volto e alla mandibola. È in stato di sedazione ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.

Lo riporta leggo.it.

 

