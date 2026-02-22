Edizione n° 5985

Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

GARGAN PETROL MF Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

Da lunedì 23 febbraio 2026, Gargan Petrol sarà operativa sul Lungomare Nazario Sauro, portando un nuovo punto di riferimento per automobilisti e operatori della zona.

Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

A Manfredonia una nuova apertura per il servizio carburanti. Da lunedì 23 febbraio 2026, Gargan Petrol sarà operativa sul Lungomare Nazario Sauro, portando un nuovo punto di riferimento per automobilisti e operatori della zona.

L’impianto offrirà carburanti diesel e super in una posizione strategica a ridosso del mare, ampliando così l’offerta cittadina e garantendo maggiore comodità per residenti e turisti.

L’apertura rappresenta un ulteriore investimento sul territorio sipontino, in un’area di forte passaggio e interesse commerciale.

Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!
Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

