DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Carnevale di Manfredonia, chiusura con successo della 72ª edizione (DIRETTA LIVE)

Carnevale di Manfredonia, chiusura con successo della 72ª edizione (DIRETTA LIVE)

Si chiude oggi, domenica 22 febbraio, il programma della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia

Giovanna Tambo
22 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si chiude oggi, domenica 22 febbraio, il programma della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia. Dopo settimane di eventi, sfilate, spettacoli e momenti di festa che hanno animato la città, l’ultimo appuntamento è in programma in Piazza del Popolo, cuore delle celebrazioni.

La giornata conclusiva si è aperta alle ore 18 con uno dei momenti più attesi dai più piccoli: la tradizionale “Rottura della Pentolaccia”. Un appuntamento che unisce gioco, colori e animazione, pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un clima di allegria e condivisione. Mascotte, musica e sorprese accompagneranno un rito che da sempre rappresenta uno dei simboli del Carnevale sipontino.

Alle ore 20 spazio invece allo spettacolo musicale che farà da cornice alla consegna dei trofei ai protagonisti di questa 72ª edizione. Un momento ufficiale ma allo stesso tempo festoso, durante il quale saranno premiati i gruppi, le associazioni e i partecipanti che hanno contribuito al successo dell’evento con carri allegorici, coreografie e performance artistiche.

La chiusura del programma rappresenta il culmine di un’edizione che ha richiamato in città visitatori e appassionati, confermando il Carnevale di Manfredonia come uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio. Tra tradizione e innovazione, la manifestazione ha saputo rinnovarsi, mantenendo vivo lo spirito originario che la contraddistingue da oltre settant’anni.

L’ultima serata un’occasione per celebrare il lavoro di quanti, dietro le quinte e in prima linea, hanno reso possibile l’organizzazione degli eventi: volontari, associazioni, artisti, tecnici e operatori. Un impegno collettivo che ha trasformato le strade e le piazze cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto.

LASCIA UN COMMENTO