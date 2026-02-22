Edizione n° 5985

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Crotone-Foggia, allo Scida novanta minuti che valgono la classifica

Crotone-Foggia, allo Scida novanta minuti che valgono la classifica

È il giorno di Crotone-Foggia. Alle 17:30 lo stadio “Ezio Scida” farà da cornice a una sfida

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

È il giorno di Crotone-Foggia. Alle 17:30 lo stadio “Ezio Scida” farà da cornice a una sfida che, al di là della differenza di classifica, pesa in modo specifico sul cammino dei rossoblù. La 28ª giornata del campionato di Serie C propone un incrocio che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della zona playoff e sulla gestione del finale di stagione.

Il Crotone arriva all’appuntamento forte del sesto posto a quota 41 punti. Una posizione preziosa, ma tutt’altro che al sicuro. Davanti, la Casertana dista appena due lunghezze, mentre il Cosenza è a +5: margini ridotti che tengono apertissima la corsa alle posizioni migliori della griglia. Alle spalle, però, il Monopoli incalza a un solo punto, pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso. In un campionato così compatto, ogni turno può ridisegnare la classifica.

Novanta minuti per consolidare, dunque. È questo l’obiettivo dei rossoblù, chiamati a trasformare il fattore campo in un alleato concreto. Allo Scida il rendimento è stato alterno nel corso della stagione: prestazioni convincenti si sono mischiate a qualche frenata inattesa. Nelle ultime uscite, tuttavia, la squadra ha mostrato segnali di maggiore continuità, soprattutto nella gestione dei ritmi e nella compattezza tra i reparti.

Vincere oggi significherebbe non solo difendere il sesto posto, ma anche mandare un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. Consolidare la zona playoff, restare agganciati al treno delle prime e affrontare il rush finale con rinnovata fiducia: sono questi i traguardi che passano dalla sfida contro il Foggia.

Sulla carta, l’impegno potrebbe sembrare abbordabile. I rossoneri occupano l’ultima posizione in classifica con 22 punti e attraversano un periodo complicato sotto il profilo dei risultati. Ma è proprio questo il tipo di partita che nasconde insidie. Le squadre in difficoltà, soprattutto quando il tempo stringe, trovano spesso energie inattese nella necessità di fare punti.

Il Foggia arriverà allo Scida con l’urgenza di muovere la classifica e di interrompere una serie negativa che ne ha condizionato il percorso. La pressione può diventare un peso, ma anche uno stimolo. Per questo il Crotone dovrà evitare cali di concentrazione, interpretando la gara con equilibrio e maturità.

Sarà fondamentale la gestione del possesso, così come l’attenzione nelle transizioni difensive. Concedere spazi a una squadra in cerca di riscatto può rivelarsi pericoloso. Serviranno lucidità sotto porta e concretezza nelle occasioni create, aspetti che in partite bloccate fanno spesso la differenza.

In un torneo dove i distacchi sono minimi e gli episodi incidono più che altrove, la continuità rappresenta la chiave. I rossoblù sono chiamati a dimostrare di aver raggiunto quella solidità mentale che consente di affrontare ogni avversario con lo stesso approccio, indipendentemente dalla classifica.

Il verdetto, come sempre, arriverà dal campo. Ma la sensazione è chiara: Crotone-Foggia non è una partita come le altre. È uno snodo del campionato, un banco di prova per ambizioni e maturità. Allo Scida, oggi, si gioca molto più di tre punti. Lo riporta calciocrotone.it.

