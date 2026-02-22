Crotone travolgente nella ripresa: il Foggia cede 3-1 allo Scida. Rossoneri nel baratro

Allo stadio “Ezio Scida” il Crotone conquista una vittoria fondamentale superando il Foggia per 3-1 al termine di una gara divisa in due atti: primo tempo favorevole agli ospiti, ripresa dominata dai rossoblù. Al 5’ Romeo approfitta di una disattenzione difensiva e porta avanti il Foggia, gelando il pubblico di casa.

Nella ripresa cambia tutto. La squadra di Longo rientra in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo e al 5’ trova il pareggio: Piovanello disegna una punizione perfetta che si infila alle spalle di Perucchini. Passano appena due minuti e il Crotone completa la rimonta: Musso sfrutta al meglio un’azione insistita e firma il 2-1, ribaltando completamente l’inerzia della gara.

Il Foggia accusa il colpo e resta anche in inferiorità numerica al 3’ della ripresa per l’espulsione di Romeo. I rossoblù gestiscono il vantaggio con personalità, continuando però a spingere alla ricerca del gol della sicurezza. La rete che chiude i conti arriva al 36’: calcio di rigore trasformato con freddezza da Gomez, entrato dalla panchina e decisivo nel momento chiave.

Il triplice fischio sancisce una vittoria meritata per il Crotone, capace di reagire con carattere dopo un primo tempo complicato. Tre punti pesanti che alimentano entusiasmo e fiducia nell’ambiente rossoblù, mentre il Foggia torna a casa con rammarico per non aver saputo difendere il vantaggio iniziale. Lo riporta La Gazzetta del Sud.it.