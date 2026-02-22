Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

CALEMBOUR

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Crotone travolgente nella ripresa: il Foggia cede 3-1 allo Scida. Rossoneri nel baratro

"SUPER CRISI" ROSSONERA Crotone travolgente nella ripresa: il Foggia cede 3-1 allo Scida. Rossoneri nel baratro

Allo stadio “Ezio Scida” il Crotone conquista una vittoria fondamentale superando il Foggia per 3-1

Crotone travolgente nella ripresa: il Foggia cede 3-1 allo Scida. Rossoneri nel baratro

Crotone travolgente nella ripresa: il Foggia cede 3-1 allo Scida. Rossoneri nel baratro - ph screen yt

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Allo stadio “Ezio Scida” il Crotone conquista una vittoria fondamentale superando il Foggia per 3-1 al termine di una gara divisa in due atti: primo tempo favorevole agli ospiti, ripresa dominata dai rossoblù. Al 5’ Romeo approfitta di una disattenzione difensiva e porta avanti il Foggia, gelando il pubblico di casa.

Nella ripresa cambia tutto. La squadra di Longo rientra in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo e al 5’ trova il pareggio: Piovanello disegna una punizione perfetta che si infila alle spalle di Perucchini. Passano appena due minuti e il Crotone completa la rimonta: Musso sfrutta al meglio un’azione insistita e firma il 2-1, ribaltando completamente l’inerzia della gara.

Il Foggia accusa il colpo e resta anche in inferiorità numerica al 3’ della ripresa per l’espulsione di Romeo. I rossoblù gestiscono il vantaggio con personalità, continuando però a spingere alla ricerca del gol della sicurezza. La rete che chiude i conti arriva al 36’: calcio di rigore trasformato con freddezza da Gomez, entrato dalla panchina e decisivo nel momento chiave.

Il triplice fischio sancisce una vittoria meritata per il Crotone, capace di reagire con carattere dopo un primo tempo complicato. Tre punti pesanti che alimentano entusiasmo e fiducia nell’ambiente rossoblù, mentre il Foggia torna a casa con rammarico per non aver saputo difendere il vantaggio iniziale. Lo riporta La Gazzetta del Sud.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO