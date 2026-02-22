Edizione n° 5985

DOMENICO CUORE La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”

Il bambino di due anni è morto al Monaldi dopo un trapianto: l’organo, secondo la famiglia, era danneggiato

Redazione
22 Febbraio 2026
NAPOLI – “Mi sento presa in giro. Io mi sono fidata di loro, gli ho affidato la vita di mio figlio”. È un’accusa durissima quella di Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore con un organo che si sarebbe rivelato danneggiato. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la donna parla di silenzi, “omertà” e della necessità di arrivare fino in fondo per chiarire eventuali responsabilità.

“Finché non saprò la verità non posso dire chi ha sbagliato – spiega – ma qualcuno parlerà, deve parlare. Mio figlio non c’è più per colpa di qualcuno, anzi più di uno”. La madre racconta anche il senso di tradimento provato nei confronti di chi, a suo dire, era a conoscenza dei problemi: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato”.

Patrizia Mercolino ripercorre le ore che hanno preceduto il trapianto. Secondo quanto riferito, la chiamata dall’ospedale arriva la sera del 22 dicembre, con la comunicazione della disponibilità di un cuore. La famiglia si precipita al Monaldi. La mattina successiva Domenico entra in sala operatoria. Dopo l’intervento, però, arriva la prima notizia allarmante: “C’è un problema”, le viene detto. Il cuore “non batte” e il bimbo viene collegato all’Ecmo. In quei giorni – racconta – le vengono prospettate possibilità e speranze, ma lei sostiene che la verità sullo stato dell’organo non sia stata chiarita subito.

La madre distingue tra l’ospedale e le singole responsabilità: “Non ce l’ho con tutto il Monaldi, che resta un grande ospedale”. Ma la sua rabbia è rivolta verso chi, a suo dire, avrebbe taciuto o minimizzato: “Io ho la coscienza pulita e loro no… Mi guardavano negli occhi e mi dicevano bugie”. Da qui l’obiettivo dichiarato: “Voglio che chi ha sbagliato paghi. Non per vendetta, ma perché non succeda più”. Un’esigenza che, nelle sue parole, non è solo personale: “Mio figlio non me lo ridà nessuno, ma almeno che la sua morte serva a cambiare questo sistema”.

La donna riferisce anche di essere stata contattata da altre persone con esperienze critiche, non necessariamente paragonabili per gravità: episodi che, a suo avviso, rafforzerebbero l’idea di un clima di silenzio. “Io non faccio processi prima – precisa – quando uscirà la verità, si saprà chi ha sbagliato”. Tra i progetti futuri, Patrizia Mercolino parla della volontà di creare un’associazione o fondazione intitolata a Domenico, per mantenere vivo il suo ricordo e sostenere altri bambini. E lancia un avvertimento: “Attenti alle truffe”, perché – sostiene – sarebbero già comparsi approfittatori che chiedono denaro in nome del piccolo.

Lo riporta il tgcom24.com.

