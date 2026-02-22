“La Scelta della Verità”: a Trinitapoli un dialogo intenso tra giustizia, informazione e giovani

Grande partecipazione sabato 21 febbraio 2026 all’Auditorium dell’Assunta di Trinitapoli per il talk “La Scelta della Verità”, evento di alto valore civile e culturale che ha visto protagonisti il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, volto della trasmissione Report, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti.

Un vero bagno di folla ha accolto i relatori, ospiti del convegno organizzato e diretto da Gerardo Russo per PAPUPA Events, che ha coinvolto attivamente gli studenti dell’Istituto Superiore “Dell’Aquila–Staffa” in un confronto diretto sui temi della legalità, della giustizia, dell’informazione e della disinformazione.

Cuore dell’incontro è stato il confronto articolato in venti domande, rivolte da dieci studenti ai due ospiti. Un dialogo autentico e formativo che ha offerto ai giovani strumenti concreti per sviluppare spirito critico e senso civico.

Ranucci ha raccontato il valore del giornalismo d’inchiesta come presidio democratico e ha presentato la sua recente opera, “Navigare senza paura. Il libro per giovani esploratori digitali” (Salani Editori), pensata per aiutare i ragazzi a orientarsi nel mondo dell’informazione digitale con consapevolezza e responsabilità.

Il Procuratore Nitti ha sottolineato come la legalità sia un esercizio quotidiano di coerenza e responsabilità, ribadendo il ruolo fondamentale della magistratura nella tutela dei diritti e dello Stato di diritto.

L’evento ha visto una significativa partecipazione istituzionale. Tra i presenti l’Assessore Regionale ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Puglia, Debora Ciliento, il Sindaco di Trinitapoli Francesco di Feo, la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, l’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, oltre all’intera Amministrazione Comunale.

Presente anche il Sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, a testimonianza di una partecipazione che ha coinvolto l’intero territorio. Numerose anche le autorità militari e i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Per il mondo scolastico erano presenti la vice preside del Liceo Staffa, prof.ssa Antonella Roseti, e la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”, dott.ssa Roberta Lionetti.

Un messaggio forte alla comunità

In un tempo in cui la verità è spesso messa in discussione, l’incontro ha rappresentato un momento di straordinaria intensità morale e culturale. Giustizia e informazione si sono mostrate come pilastri complementari della vita democratica, strumenti essenziali per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e costruire una cittadinanza attiva.

“La Scelta della Verità” non è stato solo un titolo, ma un invito concreto rivolto ai giovani: scegliere ogni giorno la responsabilità, il rispetto delle regole, la libertà di informazione e il coraggio delle proprie idee. Un seme importante per il futuro della comunità.

Michele Mininni