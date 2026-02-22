Edizione n° 5985

Home // Stato news // Lite negli spogliatoi durante l’intervallo: calciatore finisce in ospedale, indaga la Digos

Lite negli spogliatoi durante l’intervallo: calciatore finisce in ospedale, indaga la Digos

Fonte image TP24.it (immagine d'archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Stato news //

Momenti di forte tensione nel corso della sfida tra Barletta e Afragolese, valida per il girone H di Serie D. Al termine del primo tempo, una lite scoppiata negli spogliatoi si è trasformata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento dei sanitari. Protagonista suo malgrado dell’accaduto è Agustin Tarasso, 37 anni, attaccante argentino e capitano dell’Afragolese. Secondo una prima ricostruzione, al rientro negli spogliatoi per l’intervallo sarebbe nato un acceso diverbio con un calciatore del Barletta. La discussione sarebbe rapidamente degenerata e Tarasso sarebbe stato colpito con un pugno e un calcio.

Il giocatore campano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: la prognosi parla di alcuni giorni per il completo recupero.

Sull’episodio è intervenuta la Digos della Questura di Andria, che ha avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità. Al vaglio degli investigatori eventuali testimonianze e referti medici.

Lo riporta Il Quotidiano di Puglia.

