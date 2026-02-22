MANFREDONIA, 22 febbraio 2026. L’ennesima rissa a Manfredonia, questa volta durante la serata conclusiva del Carnevale, riaccende il dibattito su sicurezza, responsabilità e ruolo delle famiglie. Stamani, dopo l’una di notte, tra musica, maschere e famiglie ancora presenti in centro, un nuovo parapiglia ha spezzato il clima di festa, costringendo cittadini e volontari a intervenire per separare alcuni giovani e riportare la calma.

Secondo quanto raccolto da Statoquotidiano.it, si tratterebbe ancora una volta di gruppi di giovanissimi già segnalati in passato per tensioni e scontri, spesso provenienti dall’area della Villa comunale. Una dinamica che – stando a diverse testimonianze – si ripeterebbe con cadenza quasi settimanale, soprattutto il sabato sera nelle vie centrali.

A riaccendere il confronto pubblico è stato anche il commento di una madre presente alla serata: “Io sono davvero scioccata e sconcertata. Ho visto scene che anche nei film se le sognano. Posso solo dire che abbiamo un Signore Sindaco, Domenico La Marca: era in mezzo alla mischia con le forze dell’ordine, umilmente, a cercare di prendere provvedimenti seri. La domanda vera è: noi genitori stiamo facendo bene il nostro lavoro? C’erano ragazzi che si divertivano davvero, altri che pensavano solo a minacciare: ‘tu non sai chi sono io’. Il problema non è il Carnevale. Il problema sono le radici, l’educazione”, scrive una donna.

Solo pochi giorni fa, nella serata di martedì grasso (17 febbraio), si erano verificati altri scontri. Le dinamiche sembrano ripetersi: provocazioni, spintoni, urla – spesso alimentate dall’abuso di alcol – e poi l’escalation con pugni e calci, davanti a una folla inizialmente incredula e poi impaurita.

Il dispositivo di sicurezza predisposto per la chiusura del Carnevale prevedeva una presenza rafforzata di volontari e personale di supporto, anche alla luce degli episodi precedenti e degli appelli lanciati dal sindaco nelle settimane scorse. Ma, ancora una volta, gli appelli non sono bastati.

“Sono ragazzi, è sempre stato così”: davvero?

C’è chi minimizza: “Sono ragazzi, è sempre stato così”, si sente ripetere. Una frase che, per molti, suona ormai come una giustificazione automatica. È vero che le tensioni giovanili non sono una novità. Ma la frequenza degli episodi, la violenza crescente e il contesto in cui avvengono – eventi pubblici, famiglie presenti, manifestazioni pensate per attrarre turismo e valorizzare il territorio – impongono una riflessione più profonda. Normalizzare la violenza rischia di legittimarla.

Un elemento ricorrente nelle testimonianze è l’eccessivo consumo di alcol tra minorenni o giovanissimi. Il problema non riguarda solo l’ordine pubblico, ma investe esercenti, controlli, prevenzione e cultura del divertimento. La domanda è inevitabile: chi vende? Chi controlla? E soprattutto, chi educa?

Non basta indignarsi sui social il giorno dopo, trasformandosi in “leoni da tastiera”, come sottolinea la testimonianza. Serve un confronto pubblico serio.

La domanda finale, forse la più scomoda, resta quella posta dalla madre testimone: “Davvero i ragazzi si sentono soddisfatti quando compiono questi atti?”.