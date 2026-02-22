MANFREDONIA – Il Partito Democratico perde un altro pezzo in Consiglio comunale. Il consigliere Matteo Pacilli, infatti, nel corso della prossima assise cittadina dovrebbe ufficializzare la propria decisione di lasciare il gruppo consiliare del Pd e di collocarsi tra gli indipendenti, prendendo le distanze dall’amministrazione guidata dal sindaco La Marca.

Una scelta che arriva in una fase politica già delicata per i dem locali e che rischia di incidere sugli equilibri interni alla maggioranza. Con l’uscita di Pacilli, il gruppo del Partito Democratico potrà contare su quattro consiglieri comunali: Castriotta, Leone, Rinaldi e Caputo. Un ridimensionamento numerico che si accompagna inevitabilmente a un segnale politico chiaro.

Secondo quanto trapela, alla base della decisione ci sarebbero divergenze maturate nel tempo rispetto alla linea amministrativa e alla gestione di alcune scelte strategiche per la città. Pacilli avrebbe deciso di formalizzare una posizione già emersa nelle ultime settimane, caratterizzate da distinguo e prese di distanza su provvedimenti ritenuti non pienamente condivisibili. Lo riporta IlSipontino.net.