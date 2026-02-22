Manfredonia, mega rissa in zona centrale durante la serata conclusiva del Carnevale: cresce l’allarme

MANFREDONIA – Una nuova rissa, l’ennesima, durante la serata conclusiva del Carnevale.

Da raccolta dati di Statoquotidiano.it, in pieno centro, dopo le ore 1.00, tra musica, maschere e famiglie, è scoppiato un parapiglia che ha costretto cittadini e volontari a intervenire per separare i ragazzi e riportare la calma. Ancora una volta, a finire nel mirino sono “i soliti della villa comunale” – come riferisce una fonte – , un gruppo di giovanissimi già segnalato per tensioni e scontri che, secondo più testimonianze, si ripetono con cadenza quasi settimanale, soprattutto il sabato sera nelle vie più centrali.

L’episodio di ieri si inserisce in una scia preoccupante: solo pochi giorni fa, martedì grasso (17 febbraio), si erano verificati altri scontri in città. Allora come ieri, le dinamiche hanno seguito un copione già visto: provocazioni, spintoni, urla, anche a causa dell’eccessivo tasso alcolico, poi il salto di qualità con pugni e calci, davanti a una folla che inizialmente resta interdetta e poi si allontana per paura.

Il dispositivo di sicurezza, predisposto per la chiusura del Carnevale, prevedeva un’ampia presenza di volontari e personale a supporto: un presidio rafforzato, richiesto proprio alla luce degli episodi precedenti e degli appelli lanciati nelle settimane scorse dal sindaco. Appelli che, a quanto pare, non sono bastati.

“È sempre la stessa scena: gruppetti che arrivano dalla zona della Villa comunale, si accendono per uno sguardo e in un attimo parte la corrida”, racconta una fonte.