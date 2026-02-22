MANFREDONIA – Una nuova rissa, l’ennesima, durante la serata conclusiva del Carnevale.
Da raccolta dati di Statoquotidiano.it, in pieno centro, dopo le ore 1.00, tra musica, maschere e famiglie, è scoppiato un parapiglia che ha costretto cittadini e volontari a intervenire per separare i ragazzi e riportare la calma. Ancora una volta, a finire nel mirino sono “i soliti della villa comunale” – come riferisce una fonte – , un gruppo di giovanissimi già segnalato per tensioni e scontri che, secondo più testimonianze, si ripetono con cadenza quasi settimanale, soprattutto il sabato sera nelle vie più centrali.
L’episodio di ieri si inserisce in una scia preoccupante: solo pochi giorni fa, martedì grasso (17 febbraio), si erano verificati altri scontri in città. Allora come ieri, le dinamiche hanno seguito un copione già visto: provocazioni, spintoni, urla, anche a causa dell’eccessivo tasso alcolico, poi il salto di qualità con pugni e calci, davanti a una folla che inizialmente resta interdetta e poi si allontana per paura.
Il dispositivo di sicurezza, predisposto per la chiusura del Carnevale, prevedeva un’ampia presenza di volontari e personale a supporto: un presidio rafforzato, richiesto proprio alla luce degli episodi precedenti e degli appelli lanciati nelle settimane scorse dal sindaco. Appelli che, a quanto pare, non sono bastati.
“È sempre la stessa scena: gruppetti che arrivano dalla zona della Villa comunale, si accendono per uno sguardo e in un attimo parte la corrida”, racconta una fonte.
9 commenti su "Manfredonia, mega rissa in zona centrale durante la serata conclusiva del Carnevale: cresce l’allarme"
Ma quando mettete qualcuno al fresco e lo fate riflettere?Multe in denaro alla famiglia e daspo cittadino a go go.
La politica che inneggiavan alla sicurezza?Lasciate quelle poltrone , Manfredonia è diventata un paese dei balocchi,non si studia più ,si beve ,si fuma ci si diverte sempre e risse tutti i fine settimana.Michiefo come mai nessuno mette un freno a tutto ciò? Invece di fare politica vi siete improvvisati tutti organizzatori di eventi ,ciambotte fritture e perfino ciambotte fritte visto che non ne capite,alcool come se fosse l’ unica bevanda esistente e ci permettiamo anche il lusso di aumentarci i…..
Vergogna.
Prima o poi ci scapperà il morto. Manfredonia è una città pervasa dai vizi, alcol e strane abitudini! Il tutto con il silenzio omertoso di genitori, autorità civiche e religiose!
Vergogna! Peggio di Bogotà e periferie di Caracas! VER GOGNA!
Altro che i controlli alcolemici, qua ormai a ‘sti “giovini d’oggi” bisogna fare i controlli antidroga, perché quello è il problema reale
Buongiorno e buona domenica a toute le monde. Condivido tutti i commenti. Ci volevano così, ci vogliono così e ci vorranno così. Meditate gente..meditate.
Bravo Nicola👏condivido al 101%!
Organizzatori valerete zero !!!!!! Prima di organizzare bisogna essere sicuri che c’è sicurezza , e non fare le cose a cip ciop vergognatevi !!!
Nella bella Manfredonia ormai tutto è senza controllo. Cinici tutti a nascondere sotto il tappeto. Ma ormai tutti sanno a Manfredonia e città limitrofi. Gang di pseudo delinquenti, droga, ragazze che si vendono, tutti che vogliono apparire. Tranquilli, i risultati si vedono, città che si svuota. Ormai Manfredonia è lo spauracchio della provincia. Prima si dava la colpa ai montanari ma ora ormai tutto è chiaro. Manfredonia ha il primato sotto ogni aspetto negativo.
Bella città finta