Mattinata nel cuore, l’America nelle mani: la vita di Vincenzo Petrosino

La scorsa estate mi sono imbattuto per caso in un mattinatese emigrato da molti decenni in Belgio. Desolato e malinconico, dopo tre mesi trascorsi tra Mattinata e altri luoghi in Italia, non vedeva l’ora di rientrare a casa sua, a Bruxelles, perché tutto era cambiato e “i giovani – diceva – sono diventati maleducati”.

Recentemente, tra i necrologi affissi in una laterale di Corso Matino, leggevo che si è spento in Germania, nell’ospedale di Norimberga, un mattinatese emigrato per lavoro nel Nord Europa molti anni fa.

Mattinata è un vero e proprio laboratorio di emozioni forti generate dal fenomeno migratorio: non esiste famiglia, a Mattinata, che non abbia un parente emigrato in Europa o nelle Americhe.

Oggi ricordiamo Vincenzo Petrosino, nato a Mattinata il 21 febbraio 1929, con una foto scattata nell’agosto 2013 all’interno della storica Farmacia Sansone, durante il suo ultimo viaggio a Mattinata.

Il caro Vincenzo era emigrato negli Stati Uniti negli anni ’50 e, da allora, non passava giorno che non ricordasse il suo amato paese.

La luce, il mare, i profumi, il pane e pomodoro, “i vvulive”, il caciocavallo… insieme a tutti i ricordi dell’infanzia e della giovinezza, di sua madre Rosa, del padre Giuseppe, dei fratelli e delle sorelle, erano sempre presenti nei suoi discorsi, nei racconti che ogni giorno faceva alla moglie, ai figli e agli amici. Una gigantografia di Mattinata campeggiava su una parete del suo laboratorio di sarto, dietro la macchina da cucire.

Dopo la gavetta presso il padre Giuseppe, sarto a Mattinata, Vincenzo fu assunto in una prestigiosa sartoria di Torino; a vent’anni emigrò in America e, a Washington, divenne “professional tailor” e responsabile del reparto sartoria di abiti da cerimonia e di alta moda per un marchio americano.

Orgogliosamente raccontava alle sorelle e ai nipoti italiani, nelle lunghe telefonate dall’America, che tra i suoi clienti c’erano molti politici, imprenditori, atleti e uomini dello spettacolo.

Quando andò in pensione, fu richiamato al lavoro come consulente, sarto esperto per gli abiti da sposa e da cerimonia. Con il suo humour inconfondibile, ricordava spesso quanti metri di stoffa gli occorrevano ogni volta che si presentava in sartoria, per le prove, un giocatore di football o di basket: metri e metri di stoffa con cui – diceva ridendo – a Mattinata avrebbe vestito tre o quattro persone.

Il suo vanto era che questi giocatori chiedevano sempre di lui, di Vincent: volevano che le misure venissero prese con precisione e garbo dal sarto italiano, con il quale non mancavano mai battute sagaci e racconti su Mattinata.