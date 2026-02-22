Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

CALEMBOUR

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mattinata nel cuore, l’America nelle mani: la vita di Vincenzo Petrosino

VINCENZO PETROSINO Mattinata nel cuore, l’America nelle mani: la vita di Vincenzo Petrosino

Oggi ricordiamo Vincenzo Petrosino, nato a Mattinata il 21 febbraio 1929, con una foto scattata nell’agosto 2013 all’interno della storica Farmacia Sansone, durante il suo ultimo viaggio a Mattinata.

Mattinata nel cuore, l’America nelle mani: la vita di Vincenzo Petrosino

Mattinata nel cuore, l’America nelle mani: la vita di Vincenzo Petrosino - IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La scorsa estate mi sono imbattuto per caso in un mattinatese emigrato da molti decenni in Belgio. Desolato e malinconico, dopo tre mesi trascorsi tra Mattinata e altri luoghi in Italia, non vedeva l’ora di rientrare a casa sua, a Bruxelles, perché tutto era cambiato e “i giovani – diceva – sono diventati maleducati”.

Recentemente, tra i necrologi affissi in una laterale di Corso Matino, leggevo che si è spento in Germania, nell’ospedale di Norimberga, un mattinatese emigrato per lavoro nel Nord Europa molti anni fa.

Mattinata è un vero e proprio laboratorio di emozioni forti generate dal fenomeno migratorio: non esiste famiglia, a Mattinata, che non abbia un parente emigrato in Europa o nelle Americhe.

Oggi ricordiamo Vincenzo Petrosino, nato a Mattinata il 21 febbraio 1929, con una foto scattata nell’agosto 2013 all’interno della storica Farmacia Sansone, durante il suo ultimo viaggio a Mattinata.

Il caro Vincenzo era emigrato negli Stati Uniti negli anni ’50 e, da allora, non passava giorno che non ricordasse il suo amato paese.

La luce, il mare, i profumi, il pane e pomodoro, “i vvulive”, il caciocavallo… insieme a tutti i ricordi dell’infanzia e della giovinezza, di sua madre Rosa, del padre Giuseppe, dei fratelli e delle sorelle, erano sempre presenti nei suoi discorsi, nei racconti che ogni giorno faceva alla moglie, ai figli e agli amici. Una gigantografia di Mattinata campeggiava su una parete del suo laboratorio di sarto, dietro la macchina da cucire.

Dopo la gavetta presso il padre Giuseppe, sarto a Mattinata, Vincenzo fu assunto in una prestigiosa sartoria di Torino; a vent’anni emigrò in America e, a Washington, divenne “professional tailor” e responsabile del reparto sartoria di abiti da cerimonia e di alta moda per un marchio americano.

Orgogliosamente raccontava alle sorelle e ai nipoti italiani, nelle lunghe telefonate dall’America, che tra i suoi clienti c’erano molti politici, imprenditori, atleti e uomini dello spettacolo.

Quando andò in pensione, fu richiamato al lavoro come consulente, sarto esperto per gli abiti da sposa e da cerimonia. Con il suo humour inconfondibile, ricordava spesso quanti metri di stoffa gli occorrevano ogni volta che si presentava in sartoria, per le prove, un giocatore di football o di basket: metri e metri di stoffa con cui – diceva ridendo – a Mattinata avrebbe vestito tre o quattro persone.

Il suo vanto era che questi giocatori chiedevano sempre di lui, di Vincent: volevano che le misure venissero prese con precisione e garbo dal sarto italiano, con il quale non mancavano mai battute sagaci e racconti su Mattinata.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO