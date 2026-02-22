Edizione n° 5985

OttantaBit, grande musica a Manfredonia! Piazza del Popolo

Sul palco il gruppo OttantaBit con un travolgente viaggio tra le hit anni '80 e '90

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Stasera, 22 Febbraio, grande musica a Manfredonia! Piazza del Popolo
Ore 20.00 – SPETTACOLO MUSICALE
Sul palco il gruppo OttantaBit con un travolgente viaggio tra le hit anni ’80 e ’90, in occasione della consegna dei trofei ai protagonisti della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia.
Energia, ritmo e grandi successi per una serata tutta da cantare e ballare!
LASCIA UN COMMENTO