OttantaBit, grande musica a Manfredonia! Piazza del Popolo

Ore 20.00 – SPETTACOLO MUSICALE
Sul palco il gruppo OttantaBit con un travolgente viaggio tra le hit anni ’80 e ’90, in occasione della consegna dei trofei ai protagonisti della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia.
Energia, ritmo e grandi successi per una serata tutta da cantare e ballare!