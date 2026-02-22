Manfredonia – Ancora una rissa, ancora giovanissimi coinvolti. È accaduto nella notte, in pieno centro, durante i festeggiamenti del Carnevale, rovinando il clima di festa che da giorni anima la città. Un episodio che riaccende i riflettori sulla malamovida sipontina e che potrebbe portare a nuove restrizioni.

Il sindaco Domenico La Marca, insieme all’assessore ai Grandi Eventi Francesco Schiavone, era personalmente in strada con le forze dell’ordine per verificare il rispetto dell’ordinanza comunale. Proprio durante i controlli è maturata la consapevolezza che la situazione richieda un intervento più incisivo.

«È gravissimo – ha dichiarato il primo cittadino ai microfoni di FoggiaToday – e mi preoccupa non solo da sindaco, ma da padre di famiglia. Abbiamo trovato tanti ragazzi ubriachi». Secondo La Marca, l’abuso di alcol rappresenta una delle principali cause delle degenerazioni che si verificano con frequenza crescente. «C’è abuso di alcol, abuso di sostanze stupefacenti e non possiamo far finta di niente. C’è soprattutto la fragilità di tanti nostri figli, che meritano più supporto e una maggiore presenza da parte degli adulti».

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, altre risse sarebbero state evitate e smorzate sul nascere. Il sindaco ha ringraziato Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile per il presidio garantito fino a tarda notte. Tuttavia, il problema resta strutturale.

«Quanto accaduto rovina il bel clima di questi giorni – ha osservato – ma è qualcosa che purtroppo si verifica non solo a Manfredonia e non solo durante il Carnevale. Succede in tante città, soprattutto il sabato sera».

A Palazzo San Domenico è in fase di elaborazione un regolamento specifico per contrastare la malamovida. Il sindaco ha chiesto ai consiglieri di accelerare i tempi per arrivare a un testo condiviso con forze dell’ordine, associazioni di categoria e cittadini. Non si esclude una stretta sulla vendita di alcolici. «Sto valutando qualche intervento per evitare che l’alcol continui a scorrere a fiumi», ha affermato La Marca, lasciando intendere la possibilità di vietare la somministrazione oltre un certo orario. Tra le ipotesi anche l’introduzione di personale addetto al controllo degli accessi, in collaborazione con i titolari dei locali.

Dai monitoraggi effettuati nella serata sono già emerse irregolarità: saranno sanzionati alcuni distributori automatici che continuavano a vendere alcol e locali che somministravano bevande in bottiglia. «Alle 2 è stata stoppata la musica, nel rispetto dell’ordinanza, ma non mi basta – ha aggiunto il sindaco –. Un bar non può trasformarsi in una discoteca. Ci sono residenti stanchissimi di vivere sopra locali che ogni fine settimana superano il limite».

Per il primo cittadino non è solo una questione di controlli. «Potremmo avere anche tre poliziotti in ogni strada, ma non basta. Serve la responsabilità dei titolari dei locali e di chi vende alcol. Le piazze non devono diventare gabbie». Il richiamo è rivolto anche alle famiglie. «Abbiamo trovato ragazzi buttati a terra, ubriachi, probabilmente anche minorenni. Non è questa la città viva che vogliamo. Io l’ultima cosa che vorrei fare è piangere un figlio. Lo dico da sindaco e da genitore». Lo riporta foggiatoday.it.