Home // Manfredonia // Serie D, il Manfredonia supera 2-0 il Ferrandina. Pezzella: “Potevamo avere più punti”

MANFREDONIA PEZZELLA Serie D, il Manfredonia supera 2-0 il Ferrandina. Pezzella: “Potevamo avere più punti”

"Sapevamo l’importanza della partita. Abbiamo fatto una grande gara, soprattutto nel primo tempo."

MANFREDONIA FERRANDINA

PH LUCIA MELCARNE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Manfredonia // Sport //

Manfredonia – Vittoria pesante e convincente per il Manfredonia, che allo Stadio Miramare supera 2-0 il Ferrandina nella gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie D Girone H. Tre punti fondamentali per i sipontini, che proseguono la loro corsa verso la salvezza con una prestazione solida e determinata.

Il vantaggio arriva al 15’ del primo tempo: Ceparano finalizza al meglio un’azione ben costruita e porta avanti i biancocelesti. Nella ripresa, al 27’, è ancora Ceparano a colpire, firmando la doppietta personale.

“Sapevamo l’importanza della partita. Abbiamo fatto una grande gara, soprattutto nel primo tempo. Il Ferrandina è una squadra fisica, ostica. Abbiamo giocato con la mente libera, senza pensare eccessivamente al risultato”. Il tecnico Pezzella ha poi analizzato il momento della squadra: “La nostra squadra deve giocare a calcio, non deve fare la guerra. Sono state due/tre settimane pesanti dal punto di vista mentale. Questa squadra poteva avere diversi punti in più, ma tre o quattro punti sulla coscienza li abbiamo noi”.

Un passaggio anche su Ceparano, protagonista assoluto del match: “Non mi piace parlare dei singoli, ma Ceparano ha qualità importanti. È un giocatore da categorie superiori, come molti altri”.

