22 Febbraio 2026 - ore  22:58

«Non ricordo dove ho parcheggiato»

PH LANAZIONE.IT IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

Viareggio (Lucca) – Avrebbe lasciato le figlie di tre e quattro anni chiuse in auto per ore dopo aver assistito alla sfilata di Carnevale, allontanandosi e dimenticando persino dove avesse parcheggiato la vettura. È accaduto a Viareggio nella serata di domenica 22 febbraio. La donna è stata denunciata per abbandono di minori.

L’intervento della polizia

Secondo quanto ricostruito, la madre aveva partecipato all’evento insieme alle due bambine. Terminata la manifestazione, le avrebbe fatte salire in auto per poi allontanarsi. Intorno alle 23 una volante del commissariato di Viareggio è intervenuta per soccorrere la donna, trovata in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Agli agenti la madre avrebbe riferito di aver lasciato le figlie all’interno dell’auto, ma di non ricordare dove fosse parcheggiata. È così scattata immediatamente la ricerca della vettura.

Ritrovate grazie alle foto sul cellulare

Determinanti si sono rivelate alcune fotografie scattate dalla donna con il cellulare poco dopo aver parcheggiato. Attraverso le immagini, i poliziotti sono riusciti a risalire al punto esatto in cui si trovava l’auto.

Le due bambine sono state trovate all’interno dell’abitacolo, in lacrime e infreddolite. Sono state immediatamente affidate ai sanitari per gli accertamenti del caso e hanno trascorso la notte al pronto soccorso. Fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi: dopo le cure sono state dimesse e affidate al padre.

La donna è stata trattenuta in ospedale per l’abuso di alcol e successivamente denunciata per abbandono di minori. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla responsabilità genitoriale e ai pericoli, soprattutto nelle ore serali e con temperature rigide, di lasciare bambini chiusi all’interno di un’auto anche per brevi periodi. Fonte: Leggo.it

