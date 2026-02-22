Edizione n° 5985

22 Febbraio 2026

22 Febbraio 2026 - ore  13:09

"Sulle orme di Caravaggio". Sabato 28 febbraio la presentazione del catalogo della mostra

"SULLE ORME DI CARAVAGGIO" “Sulle orme di Caravaggio”. Sabato 28 febbraio la presentazione del catalogo della mostra

Dopo il significativo successo registrato dalla mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del Barocco a Manfredonia”, conclusasi il 31 gennaio con oltre 1500 visitatori nell’arco di un solo mese di apertura, la città si prepara alla presentazione ufficiale del catalogo che ne raccoglie e approfondisce i contenuti scientifici.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico.

La mostra è nata da un’idea condivisa dall’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, e dal professor Gianpasquale Greco, sviluppata in un progetto organico grazie al coinvolgimento di studiosi e professionisti qualificati, tra cui l’architetto Antonello D’Ardes, autore del progetto espositivo. Una scelta culturale chiara, orientata alla ricerca storico-artistica e alla valorizzazione consapevole del patrimonio cittadino.

Elemento centrale del percorso è stata l’attribuzione della “Coronazione di spine” a Bartolomeo Manfredi, proposta che colloca Manfredonia nel contesto della grande stagione del Barocco europeo e rafforza il profilo scientifico dell’iniziativa.

Determinante è stato il supporto dell’Arcidiocesi di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo e la disponibilità di monsignor padre Franco Moscone, che ha sostenuto il progetto rendendo possibile anche l’apertura di spazi di alto valore storico e simbolico, contribuendo concretamente alla realizzazione dell’esposizione.

Importante, per la riuscita della mostra, anche il supporto di Comunica Creative Company, GOMA, Banca del Mezzogiorno, D’Isita Infissi e dell’impresa Matteo Murgo.

Il catalogo, voluto dall’assessora Maria Teresa Valente quale naturale prosecuzione e sistematizzazione del lavoro svolto, è edito da Claudio Grenzi Editore e rappresenta uno strumento di studio destinato a rimanere nel tempo. Come evidenziato nella presentazione del volume, esso si propone come atto di restituzione pubblica di un patrimonio a lungo poco indagato, intrecciando ricostruzione storica, analisi artistica e contesto urbano.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca; padre Franco Moscone; l’assessora Maria Teresa Valente; l’architetto Antonello D’Ardes; Nunzio Tomaiuoli, architetto e storico dell’architettura; Gianpasquale Greco, docente di Storia dell’Arte; e Francesco Di Palo, storico dell’arte.

La presentazione del catalogo rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso che, nei numeri e nella partecipazione, ha già dimostrato l’interesse suscitato, consolidando il ruolo di Manfredonia in un ambito culturale fondato su studio, metodo e autorevolezza. 

