Dopo il significativo successo registrato dalla mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del Barocco a Manfredonia”, conclusasi il 31 gennaio con oltre 1500 visitatori nell’arco di un solo mese di apertura, la città si prepara alla presentazione ufficiale del catalogo che ne raccoglie e approfondisce i contenuti scientifici.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico.

La mostra è nata da un’idea condivisa dall’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, e dal professor Gianpasquale Greco, sviluppata in un progetto organico grazie al coinvolgimento di studiosi e professionisti qualificati, tra cui l’architetto Antonello D’Ardes, autore del progetto espositivo. Una scelta culturale chiara, orientata alla ricerca storico-artistica e alla valorizzazione consapevole del patrimonio cittadino.

Elemento centrale del percorso è stata l’attribuzione della “Coronazione di spine” a Bartolomeo Manfredi, proposta che colloca Manfredonia nel contesto della grande stagione del Barocco europeo e rafforza il profilo scientifico dell’iniziativa.

Determinante è stato il supporto dell’Arcidiocesi di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo e la disponibilità di monsignor padre Franco Moscone, che ha sostenuto il progetto rendendo possibile anche l’apertura di spazi di alto valore storico e simbolico, contribuendo concretamente alla realizzazione dell’esposizione.

Importante, per la riuscita della mostra, anche il supporto di Comunica Creative Company, GOMA, Banca del Mezzogiorno, D’Isita Infissi e dell’impresa Matteo Murgo.

Il catalogo, voluto dall’assessora Maria Teresa Valente quale naturale prosecuzione e sistematizzazione del lavoro svolto, è edito da Claudio Grenzi Editore e rappresenta uno strumento di studio destinato a rimanere nel tempo. Come evidenziato nella presentazione del volume, esso si propone come atto di restituzione pubblica di un patrimonio a lungo poco indagato, intrecciando ricostruzione storica, analisi artistica e contesto urbano.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca; padre Franco Moscone; l’assessora Maria Teresa Valente; l’architetto Antonello D’Ardes; Nunzio Tomaiuoli, architetto e storico dell’architettura; Gianpasquale Greco, docente di Storia dell’Arte; e Francesco Di Palo, storico dell’arte.

La presentazione del catalogo rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso che, nei numeri e nella partecipazione, ha già dimostrato l’interesse suscitato, consolidando il ruolo di Manfredonia in un ambito culturale fondato su studio, metodo e autorevolezza.