Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

CALEMBOUR

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

INCIDENTE TRANI Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi

Prima dello schianto un video sui social mostra l’auto a oltre 140 km/h

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

TRANI – È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio in via Barletta, a Trani. La vittima è Salvatore Patruno, 32 anni, del posto, che si trovava alla guida dell’auto finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso aderenza poco dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale, terminando la propria corsa contro un muretto a secco. L’impatto è stato violentissimo: l’auto si è ridotta a un ammasso di lamiere e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, con il corpo ritrovato a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gravemente feriti i due passeggeri a bordo, un 17enne e un 21enne, entrambi baresi ma residenti a Trani. I giovani avrebbero riportato traumi cranici e sono stati trasportati negli ospedali di Barletta e Andria dopo essere stati stabilizzati sul posto. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, che stanno acquisendo ogni elemento utile per chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo.

Determinante potrebbe rivelarsi un video pubblicato sui social poco prima dello schianto. Nel filmato, girato dall’interno dell’abitacolo, si vede il cruscotto con il contachilometri che segna una velocità superiore ai 140 chilometri orari, fino a 147 km/h. Pochi istanti dopo, secondo quanto ricostruito, l’impatto contro il muretto a secco, rivelatosi fatale.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema dell’alta velocità e dei comportamenti alla guida, soprattutto tra i più giovani, e sull’uso dei social in situazioni potenzialmente pericolose. Fonte: Tgcom24.com

