In una delle mezze maratone più veloci e affascinanti d’Europa, la Coelmo Napoli City Half Marathon, brilla il nome del manfredoniano Valerio Santoro, portacolori della Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo, autore di una prestazione di altissimo livello: 1h09’25” (media 3’17” al chilometro), nuovo personal best sulla distanza.

Una gara internazionale dal livello tecnico impressionante, con atleti capaci di correre sotto l’ora – come il vincitore Yeman Crippa (59’01”, nuovo record italiano) – e un parterre di assoluto prestigio. In questo contesto, Santoro chiude con un risultato che vale oro: 31° assoluto su circa 10.000 partecipanti e 6° italiano al traguardo.

Il risultato assume ancora più valore se si considera il percorso di avvicinamento di Santoro. La gara è stata preparata in appena 25 giorni effettivi di lavoro, dopo un infortunio che tra fine dicembre e la prima metà di gennaio aveva completamente compromesso la preparazione. “Diciassette giorni difficili, in cui la condizione fisica sembrava lontana”.

Eppure, Valerio Santoro ha dimostrato solidità mentale e maturità agonistica. Il passaggio al 10° chilometro in 32’28” ha confermato un ritmo ambizioso sin dalle prime battute, in linea con un possibile tempo finale vicino all’1h08’.

Solo un crampo nel finale, attorno al 19° chilometro, ha impedito un risultato ancora più prestigioso. “Almeno 30 secondi persi”, con una proiezione che avrebbe potuto portarlo a un crono nell’1h08’ alto. Una piccola ombra su una gara che resta comunque straordinaria.

“Soddisfatto al 90%”, ha dichiarato a fine gara. Ed è forse proprio quel 10% mancante a raccontare la fame sportiva di un atleta che non si accontenta.

La mezza maratona partenopea si conferma una delle più suggestive del Mediterraneo. Un percorso veloce, panoramico, capace di unire mare, storia e passione sportiva. Correre con il Vesuvio sullo sfondo e il lungomare accanto regala emozioni che amplificano ogni chilometro.

Per Santoro, Napoli è ormai sinonimo di grandi soddisfazioni. La città gli ha regalato ancora una volta una prestazione di spessore in un contesto internazionale di altissimo livello.

Dietro ogni risultato c’è un lavoro condiviso. Santoro ha voluto ringraziare la sua “piccola family”, sempre presente, la società Polisportiva Eppe Merla, costantemente al suo fianco, e tutti coloro che credono nel suo percorso sportivo. Un pensiero particolare ai suoi sostenitori e sponsor, che continuano a supportarlo stagione dopo stagione, permettendogli di competere ai massimi livelli.

In una gara dominata da atleti keniani e dai migliori specialisti europei, chiudere come sesto italiano assume un significato ulteriore. E nel giorno in cui risuona l’Inno di Mameli, il richiamo al rispetto e all’orgoglio nazionale si unisce alla soddisfazione sportiva.

Valerio Santoro apre il 2026 come aveva chiuso l’anno precedente: con un grande risultato. E con la consapevolezza che, superato definitivamente l’infortunio, i margini di miglioramento sono ancora importanti.

L’1h09’25” è un nuovo punto di partenza.

