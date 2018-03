Asl/Ba, Usppi: 500 firme contro riorganizzazione, sit-in

Di:

Bari – NUOVI orari di lavoro dal prossimo due aprile, nella Asl di Bari, dagli ambulatori ai reparti ospedalieri, dalla riabilitazione ai distretti socio sanitari.– che con una nota durissima contesta l’amministrazione accusata di aver imposto un nuovo orario di lavoro, dopo oltre vent’anni, che produrrà forti disagi ai diecimila dipendenti, moltissimi pendolari, e soprattutto all’utenza.L’Usppi aziendale e provinciale della Asl di Bari ha indetto lo stato di agitazione di tutto il personale con sit – in di protesta, da effettuarsi mercoledì giorno 3 aprile, ore 10,00, dinanzi alla direzione generale, della stessa Asl. “L’Usppi ha raccolto, ad oggi, 500 firme di lavoratori per dire NO al nuovo regolamento dell’orario di lavoro. Secondo il segretario generale dell’Usppiin stretta connessione con l’esigenza di difendere, ampliare, migliorare l’erogazione del servizio sanitario che l’Asl Bari ha il dovere di fornire a tutti i cittadini del territorio di competenza”.“L’Usppi ha chiesto condizioni di lavoro accettabili per ogni operatore sanitario, contro ogni logica aziendale che sminuisca il ruolo professionale di chi, giorno dopo giorno, lavora per difendere la salute di ognuno di noi”.Redazione Stato