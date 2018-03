Popoli d’oltremare, per molti figli di Dio solo sulla carta

Di:

Manfredonia – SI’ confermo, la disperazione è la causa di ogni male, portatrice di violazione, sanguigna violenza che fuoriesce dalle vene e subentra nelle ossa e poi vibra negli occhi afferrati dalla bestialità., emigrati in cerca di fortuna che va a finire sempre nella parte bassa della natura, proprio al di sotto della ferrovia, popoli che hanno venduto la propria camicia delle loro usanze e delle loro strade, forestieri in eterno sempre ospiti dei paesi italiani perché mi soffermo alla nostra parte d’Europa.Poi per quanto riguarda del mio paese, la persone hanno un’arretratezza di anni, parlano con un linguaggio davvero incoerente, ingiurioso fatto di sguardi cattivi e dal ribrezzo del disgusto. E già noi siamo tutti figli di Dio sulla carta, no sulla terra miei blasfemi egoisti, sputa in faccia-bandiere, no, noi siamo tutti figli del Dio della vita, non esiste il vostro Dio ma il Dio di tutti., l’importante è il nostro che interessa solo noi, dell’altro chi se ne frega, chi se ne fotte se è notte per gli altri punto. Loro sono stranieri e se si ammazzano guardiamo il loro sangue scorrere lungo la piazza mentre colora la strada, anche se forma una pozzanghera, cosa vuoi che c’importi, allora fatemi un favore non entrate nelle chiese prima che Gesù scendi dalla croce poi nel frattempo io gli presto un giaccone per farlo tornare nell’Oriente di Gerusalemme.Cari figli di emigrati italiani pure voi rubate, pure voi vi picchiate e vi ammazzate,, il caso vuole che non si è capaci ad atterrire la loro violenza di male, purtroppo il nemico più grave è la continua disperazione che porta alla cattiva azione più che delinquenziale straziante oserei dire nel gergo appropriato del temine, ma solo più delle volte e per dividere un pezzo di pane, perché i casi di altro tipo di violenza non hanno niente a che vedere con questi popoli cittadini oramai di paese al margine del marciapiede.(A cura del poeta e cantautore