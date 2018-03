Agguato a Marco Raduano, obiettivo era ucciderlo

Di:

Foggia/Vieste, 22 marzo 2018. Marco Raduano, classe 1983, pregiudicato, in regime di sorveglianza speciale, è rimasto ferito ieri nell’agguato a Vieste per una casualità. L’obiettivo di quanti hanno agito sarebbe stato infatti quello di uccidere l’uomo per motivazioni al momento non conosciute.

Come risaputo, i fatti sono avvenuti ieri sera, verso le ore 20, in contrada Scialara. Raduano è stato colpito a una mano e a una gamba; in seguito, l’esecutore o gli esecutori dell’agguato sono fuggiti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia (Comando Compagnia Manfredonia) hanno rinvenuto 5 bossoli di un fucile calibro 12. L’anticipazione è de Il Mattino di Foggia. Sarebbero 11 i fori riscontrati sul corpo dell’uomo. Tra i 5 e i 7 i colpi che hanno attinto l’uomo.

Escluso un legame tra le motivazione correlate all’ultimo arresto dell’uomo – (a livello temporale, Raduano – definito dagli inquirenti il ‘luogotenente’ del boss Angelo Notarangelo, ucciso nel gennaio del 2015 – era stato arrestato nel settembre 2017 perchè, “già sottoposto al regime di sorveglianza speciale, aveva iniziato direttamente ed indirettamente a minacciare alcune persone di Vieste, almeno quattro delle quali vicine ad un clan rivale”) -, e l’agguato di ieri sera.

L’analisi

Probabilmente, la ”spaccatura‘ nella criminalità locale emersa in seguito alla mancanza di una figura predominante su tutti potrebbe rappresentare la base delle tensioni che continuano a persistere tra i clan in opposizione.

La “spaccatura” in corso tra i clan del territorio

A livello di analisi, sebbene rappresentino configurazioni oggettivamente ipotizzabili, nell’ultima relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafa, periodo: gennaio – giugno 2017, è stato infatti riportato che ”il territorio garganico si conferma fortemente instabile, in ragione di una serie di variabili che influenzano, da tempo, l’evoluzione della criminalità mafiosa nell’area”.

“Nell’ordine, rileva(ta,ndr) la presenza di una pluralità di gruppi criminali (basati essenzialmente su vincoli familiari e non legati tra loro), l’ascesa delle giovani leve, desiderose di colmare i vuoti determinati dalla detenzione di elementi di vertice (..) E’ in tale contesto di instabilità che è maturata la nuova faida di mafia (sfociata in omicidi, agguati violenti e lupare bianche) intestina al tessuto criminale locale, i cui equilibri strutturali – basati sulla commistione tra vecchie gerarchie, vincoli di familiarità ed alleanze contingenti – sembrano venuti meno, a svantaggio soprattutto della famiglia malavitosa dei Notarangelo. Sebbene le fibrillazioni più evidenti si siano registrate a Vieste – teatro dei principali fatti di sangue – l’intero promontorio risulta interessato da un processo di rinnovamento dell’ambiente criminale, spinto dalle nuove leve e dalle relative mire espansionistiche. Gli interessi illeciti, infatti, che Vieste offre specie nel settore degli stupefacenti ed in quello turistico (strutture ricettive, istoranti, guardianie e servizi vari), rendono la città un obiettivo strategico anche per i sodalizi esterni”.

Raduano risulta al momento ricoverato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Come reso noto, l’uomo non è in pericolo di vita.

Redazione StatoQuotidiano.it