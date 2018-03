Atto Corte dei Conti, torna il Consiglio comunale. Il primo senza Rinaldi

Di:

Manfredonia, 22 marzo 2018. “Presa d’atto Deliberazione n. 25/PRSP/2018 – Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia“: torna il Consiglio comunale a Manfredonia, per la trattazione dell’unico citato accapo. Data: lunedì 26 marzo, alle ore 17. Seduta di seconda convocazione fissata per mercoledì 28 marzo, sempre alle ore 17, sempre nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Si tratta del primo consiglio comunale della doppia giunta Riccardi priva dell’assessore al bilancio Pasquale Rinaldi, dimessosi di recente. Motivazioni? “Personali”. Al momento il posto lasciato vacante dall’assessore del Pd non è stato ancora “colmato”.

Focus La deliberazione della Corte dei Conti

”(..) accerta il mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2017 e, conseguentemente, invita il Comune di Manfredonia ad avviare e a realizzare con la massima rapidità le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria”. Così dalla deliberazione del 22 febbraio 2018 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia (Presidente Agostino Chiappiniello), a seguito della camera di consiglio avente eguale data.

Come risaputo, e come dall’atto, ”Con la deliberazione n.57/PRSP/2017, relativa all’esame dei rendiconti 2011-2014 (…..) oltre ad accertare una lunga serie di criticità”, la sezione regionale pugliese della Corte dei Conti “ha chiesto al Comune di Manfredonia, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. “dissesto guidato”), l’approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019)” con “obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, che preveda l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati”.

Con la deliberazione consiliare n.29 del 26 giugno 2017, (..) il Comune di Manfredonia ha, tra l’altro, approvato il piano di rientro richiesto dalla Corte dei Conti.

Il documento in questione ”riporta, nella prima parte, le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle diverse criticità ed irregolarità accertate” nella citata deliberazione n.57/2017 “che saranno oggetto di valutazione” da parte della Corte dei Conti “in un’altra sede”. La seconda parte del documento “è, invece, dedicata alle precipue attività di risanamento finanziario da realizzare al fine di raggiungere gli obiettivi, in termini di cassa“, assegnati dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione n.57/2017.

Il monitoraggio semestrale

Ora, la Corte dei Conti ”con pronuncia n.120/PRSP/2017 (..)” ha accertato “la congruità del piano triennale di rientro, approvato e presentato dal Comune di Manfredonia a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017, quale prima misura correttiva necessaria” per “evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario”, rinviando “la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del triennio considerato, al previsto monitoraggio semestrale“. La Corte ha ordinato “al Comune e ai Revisori dell’ente”, senza necessità di alcuna richiesta da parte della Corte dei Conti, “entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, di trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato“. Il tutto precisando che “l’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro determinerebbe”, ai sensi di legge, “la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente”. Da qui l’attività di monitoraggio e vigilanza a cura dei Revisori dell’ente, con successiva comunicazione.

Ora, la Corte dei Conti, “pur valutando positivamente il piano di rientro“, ritenendo “alquanto ottimistiche alcune previsioni dello stesso, per incrementare le possibilità di realizzazione del risanamento finanziario necessario nei tempi previsti”, ha invitato comunque l’Amministrazione “ad avviare tempestivamente le misure correttive previste nel piano di rientro solo come eventuali ed ulteriori”. “La previsione di tali misure aggiuntive è stata, infatti, decisiva in sede di valutazione di congruità del piano di rientro in argomento”.

Le previsioni

Con la medesima pronuncia, la Corte dei Conti ha ritenuto “molto ottimistico l’obiettivo indicato per la fine dell’esercizio 2017, consistente nella riduzione del complessivo deficit di cassa da euro 11.010.592,49 ad euro 9.264.200,16, pur costituendo lo stesso, cronologicamente, il primo obiettivo parziale da raggiungere e solo una parte minima dell’obiettivo complessivo”. Tale valutazione “sembrava già allora confermata sia dal venir meno, per ammissione dello stesso Comune (memorie del 13 settembre 2017, pag.6), dell’entrata di euro 230.562,00 quale entrata una tantum per concessione del servizio pubblico del gas, sia dalla totale assenza di riscossioni, al momento della pronuncia (21 settembre 2017), dei conguagli relativi alle aree del 2° piano di zona (il Comune di Manfredonia aveva allora avviato l’attività di ricognizione ma non aveva avviato l’attività di recupero dei crediti) e ai “fitti poderi Siponto” (era stata accertata solo una parte del credito e non era stata avviata l’attività di riscossione)”.

In altre parole, osserva la Corte dei Conti, “al 21 settembre 2017, il Comune di Manfredonia, nulla aveva riscosso a fronte di una previsione di riscossioni, entro la fine dell’esercizio 2017, di euro 787.569,20 (nessuna informazione era stata trasmessa in merito alle minori spese previste per euro 958.823,13)”.

La Corte dei Conti, nella stessa occasione, ha evidenziato che “il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per il II semestre 2017 (I semestre del piano di rientro), oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, renderebbe inevitabilmente ancora più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto”.

Ora, “il Comune di Manfredonia ha trasmesso il primo monitoraggio semestrale con lettera n.4021 del 31 gennaio 2018“.

“Il Collegio dei Revisori, in un primo momento, con nota n.6 del 31 gennaio 2018, comunicava di non aver potuto espletare, nei tempi assegnati da questo Collegio, gli adempimenti di competenza relativi al monitoraggio a causa della mancata trasmissione, da parte del Comune, nonostante reiterati solleciti, della necessaria documentazione”.

“Successivamente è pervenuta (prot. n.457 del 19 febbraio 2018) una relazione dello stesso Collegio, con data 16 febbraio 2018, formulata anche in base alla documentazione allo stesso tardivamente fornita dal Comune di Manfredonia il 2 e l’8 febbraio 2018”. “La suddetta relazione ha fornito diverse informazioni ed elementi di valutazione utili ai fini del presente monitoraggio in relazione allo stato della liquidità dell’ente, alla tempestività dei pagamenti, alle criticità riguardanti la società partecipata ASE alla quale è affidato il servizio rifiuti, ai debiti fuori bilancio, alla gestione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali affidato all’altra società partecipata Gestione Tributi”.

“Il Collegio dei Revisori ha precisato, in conclusione, che ha ritenuto di formulare una propria relazione non condividendo pienamente quella redatta dal Comune e ha dichiarato che l’obiettivo previsto dal piano di rientro alla data del 31/12/2017 non è stato raggiunto“.

Conclusioni della Corte dei Conti (deliberazione 22 febbraio 2018).

”Il piano di rientro approvato dal Comune di Manfredonia – osserva la Corte dei COnti – prevede, per il triennio 2017/2019, l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti alla data di presentazione del piano per euro 4.318.725,07, dei debiti fuori bilancio per euro 548.550,05, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta per euro 5.274.499,24 e la ricostituzione dei fondi vincolati pari ad euro 868.818,13″. La Corte – già con la deliberazione n.120/PRSP/2017 – , ha evidenziato che “l’attività di risanamento non potrà certamente dirsi realizzata in presenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli presenti al momento del piano e, considerato che il piano di rientro si è reso necessario per la grave e strutturale carenza di liquidità riscontrata, che gli obiettivi intermedi e finali previsti potranno considerarsi realizzati non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni”.

“I dati forniti dal Comune di Manfredonia con il monitoraggio hanno confermato che l’obiettivo indicato per la fine dell’esercizio 2017, pur costituendo, cronologicamente, il primo obiettivo parziale da raggiungere e una parte minima dell’obiettivo complessivo, era eccessivamente ottimistico”. “Al termine del primo semestre del piano di rientro (II semestre 2017), infatti, la situazione di cassa risulta sensibilmente peggiore di quella prevista nel piano. La carenza di liquidità ammonta, infatti, ad euro 11.227.975,26 anziché ad euro 9.264.200,16 per una differenza, rispetto alla previsione del piano, di euro 1.963.775,10 (+21,20%). L’attuale carenza di liquidità (euro 11.227.975,26) risulta lievemente superiore anche a quella rilevata alla data della deliberazione consiliare di approvazione del piano di rientro (euro 11.010.592,49; +1,98%) e a quella rilevata al momento della valutazione positiva del piano (euro 10.592.096,77; +2,05%). Nonostante il piano di rientro e le molteplici azioni correttive avviate o poste in essere dal Comune di Manfredonia, non solo è stato ampiamente disatteso l’obiettivo previsto dal piano ma, nel corso del secondo semestre 2017 oggetto del presente monitoraggio, la carenza di liquidità risulta anche lievemente aumentata”.

“A conferma di quanto affermato al momento della valutazione positiva del piano di rientro” da parte della Conte dei Conti, sezione regionale, “il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano per il secondo semestre 2017 (primo semestre del piano di rientro), peraltro in misura rilevante, oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, rende inevitabilmente molto più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto. E’ pertanto indispensabile che l’ente intensifichi e acceleri le procedure di riscossione già avviate e proceda a porre in essere rapidamente ogni ulteriore misura utile, anche non prevista dal piano, volta ad acquisire liquidità (e/o a ridurre le spese). Il costante ricorso alla anticipazione di tesoreria, avvenuto anche nel periodo interessato dal piano di rientro in argomento, con mancata integrale restituzione della stessa al termine dell’esercizio e violazione del parametro di deficitarietà strutturale n.9 nell’intero periodo 2009-2016 (al momento manca il dato riferito all’esercizio 2017), rende necessaria la trasmissione della presente pronuncia alla Ragioneria generale dello Stato per gli adempimenti previsti dall’art.148 del D.Lgs. n.267/2000″.

Difatti, la Corte, “In considerazione della possibile presenza di somme, prescritte in quanto mai accertate e/o riscosse, relative agli affitti dei terreni dell’area “poderi di Siponto” e dell’area “Litorale sud”, alla acquisizione delle aree relative al 2° piano di zona e ai canoni di concessione previsti dalle convenzioni stipulate dal Comune con diverse società private per gli impianti fotovoltaici ed eolici presenti sul territorio comunale”, ha ritenuto “doverosa la trasmissione della presente pronuncia alla Procura contabile“, ai sensi di legge.

“L’Organo di revisione dell’ente svolga (..) una attenta attività di monitoraggio e vigilanza”

Da qui, la Corte dei Conti ha stabilito di “rinviare la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del periodo considerato dal piano di rientro, ai successivi monitoraggi semestrali“. La Corte ha precisato che “l’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro determinerà”, ai sensi di legge, “la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente”. La Corte ha disposto che “l’Organo di revisione dell’ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante”.

I termini

E’ stato disposto che “che la deliberazione consiliare di presa d’atto della presente pronuncia da parte dell’ente dovrà essere adottata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito di questa pronuncia e che la deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti eventualmente adottati dall’ente dovranno essere trasmessi” alla Corte dei Conti, sezione regionale, “unitamente alla attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia disposto dall’art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 15 giorni”.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA