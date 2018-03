Cartucce e 1.3 kg di piombo per caricamento, deferito 64enne di Monte

Di:

Manfredonia/Monte Sant’Angelo, 22 marzo 2018. Nell’ambito di predisposti servizi di rastrellamento e perquisizione a largo raggio sul territorio garganico, in particolar modo sui territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo, condotti dal personale dipendente della Compagnia Carabinieri di Manfredonia con l’ausilio di personale degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Calabria” e “Sicilia”, un uomo di Monte Sant’Angelo, L.T.L. cl. ’54, già noto ai militari, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per essere stato trovato in possesso di 11 cartucce da caccia cal. 12 a palla unica, 1 cartuccia da caccia cal. 12 a pallini, 159 inneschi per cartucce da caccia e 1,3 kg di piombo lavorato in varia misura per il caricamento di cartucce dello stesso tipo di quelle rinvenute.

Redazione StatoQuotidiano.it