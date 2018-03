Coltellate dopo un litigio, arrestato 31enne a San Severo

Di:

Foggia. I Carabinieri della Stazione di San Severo hanno arrestato per tentato omicidio Teodor Pascu Dumitru, cittadino rumeno dell’’87 con qualche piccolo precedente alle spalle.

I fatti

Venerdì scorso era giunto al pronto soccorso dell’ospedale di San Severo un cittadino rumeno di 26 anni, che presentava diverse ferite da taglio al torace e al capo. I sanitari avevano quindi immediatamente allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, avevano ascoltato le prime dichiarazioni del ferito. Questi aveva raccontato di essere inciampato per strada nei pressi della propria abitazione, e di essersi così procurato le ferite. Quanto descritto non aveva però convinto i militari dell’Arma, che immediatamente sono andati alla masseria dove vive il ferito, nelle campagne circostanti San Severo, dove hanno trovato un uomo, poi identificato nel Pascu, in evidente stato di ubriachezza. Lo stesso è stato subito perquisito e così trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nella stessa circostanza i militari hanno anche proceduto a sentire altri cittadini rumeni che si trovavano sul posto. Attraverso le testimonianze raccolte i militari sono così riusciti a ricostruire la reale dinamica dei fatti, accertando che poco prima vi era stato un violento litigio tra il giovane ferito e Pascu. Nel corso della colluttazione quest’ultimo aveva estratto il coltello colpendo ripetutamente la vittima al torace, lesionandole un polmone, e al capo. Le coltellate, così come stabilito dai sanitari, sarebbero state sicuramente mortali se il giovane non fosse stato immediatamente sottoposto alle cure mediche.

In ragione di tutti gli elementi raccolti, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto del trentenne per tentato omicidio. L’uomo è stato associato nel carcere di Foggia, dove si trova tuttora ristretto a seguito del giudizio di convalida.