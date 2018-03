Fucile ad avancarica privo di matricola rinvenuto a Macchia

Di:

Monte Sant’Angelo/Manfredonia, 22 marzo 2018. Nell’ambito di predisposti servizi di rastrellamento e perquisizione a largo raggio sul territorio garganico, in particolar modo sui territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo, condotti dal personale dipendente della Compagnia Carabinieri di Manfredonia con l’ausilio di personale degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Calabria” e “Sicilia”, nell’ambito di ulteriori attività in località Macchia del Comune di Monte Sant’Angelo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, in terreno demaniale, un fucile ad avancarica privo di matricola. Non si esclude che lo stesso sia stato nascosto alla vista dei Carabinieri Cacciatori.

Redazione StatoQuotidiano.it