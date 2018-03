Incendio auto Peppino D’Urso, solidarietà

Di:

Foggia. “Lo Spi-Cgil Foggia esprime la propria solidarietà a Peppino D’Urso per l’atto di intimidazione subito. Siamo al suo fianco, al fianco di una persona che fa dell’impegno sociale e culturale una missione di vita. Quanto accaduto dimostra la necessità di sostenere con ancora più forza e convinzione iniziative come quella di Parcocittà, che ha restituito spazi di aggregazione e di cultura a vantaggio dell’intera comunità. La manifestazione del 21 marzo, con migliaia di persone a rivendicare i valori dell’impegno, della memoria e della partecipazione contro le mafie ci dicono che uniti siamo più forti”

LE ACLI DI FOGGIA ESPRIMONO SOLIDARIETA’ A GIUSEPPE D’URSO

Le Acli provinciali di Foggia esprimono la loro solidarietà a Giuseppe D’Urso per l’increscioso avvenimento della scorsa notte. “L’impegno instancabile che D’Urso – dichiara Antonio Russo, componente la presidenza nazionale delle Acli – ha speso in questi anni per favorire l’inclusione sociale e la crescita culturale di questa città rappresentano un modello di coraggio e responsabilità e un esempio dell’intraprendenza, buona e seria, di questa città, capace di creare rete, partecipare attivamente, come dimostrato nella manifestazione di oggi 21 marzo e, anche di alzare la voce, riprendendo le parole di Don Luigi Ciotti, per liberarsi dal giogo della criminalità e immaginare prospettive diverse, migliori”.